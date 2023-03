El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, afirmó este jueves sobre la actitud de su jugador senegalés Alfred N'Diaye, quien se ausentó el miércoles del entrenamiento sin justificación y al que el club tardó varias horas en localizar, que el director general, Kike Pérez, ya sabe su "opinión" y que quiere "gente ilusionada, que crea y vaya al frente de verdad".

"Nos regimos por unos códigos internos. Ayer tuvimos una reunión y le dije a la cara lo que pensaba y él a mí. Le dije lo que realmente pienso. No estoy aquí para justificar mis decisiones. Ustedes me conocen y estoy para tomarlas, pero con paso firme. Por encima de todo está el trabajo, la afición y el escudo", manifestó Pellicer en la rueda de prensa previa al partido del viernes contra el Levante.

El técnico malaguista indicó sobre el caso del mediocampista francosenegalés que en el Málaga, antepenúltimo de LaLiga SmartBank con 26 puntos, a diez de la salvación, no necesitan "buenas personas, sino buenos profesionales, se llame como se llame", y recalcó que él es un entrenador "cercano, pero que nadie se confunda" porque tiene "una responsabilidad".

"Hay un sentimiento nuestro, y nos jugamos el pan de mucha gente. Por encima del escudo no hay nadie, ni jugador, ni entrenador ni dirigentes, y voy a ir a 'full'", aseguró Pellicer, quien insistió en que están "marcando un camino y el que no lo sigue, está fuera; blanco y en botella", si bien no avanzó qué medidas disciplinarias podrían adoptarse en el caso de N'Diaye.

Pensando en el Levante UD

Además de esta polémica, el preparador castellonense quiso centrarse en el trascendental partido del viernes en La Rosaleda contra el Levante, un rival al que consideró como "favorito para el ascenso" y que les pondrá las cosas muy difíciles para lograr un buen resultado en esta trigésima segunda jornada de la competición liguera en Segunda.

También destacó que en la visita de la pasada jornada a Las Palmas, donde lograron un empate a dos, sus jugadores "corrieron seis kilómetros más que el rival", lo que "es una muestra de que el equipo está comprometido", y para reivindicar que lo más importante siempre es "el grupo" añadió que "el jugador que se enfade tiene dos opciones: seguir enfadado o desenfadarse".

"Tenemos una afición y un club grande detrás, y hay que agradecer a los jugadores su predisposición", aseveró Pellicer, que incidió en que "el núcleo duro del grupo está trabajando como animales, lo que ocurre es que cuando hay individualidades que se salen del camino, se pone en tela de juicio todo, pero no es así".

Sobre el Levante, advirtió de que es "uno de los mejores equipos" de la categoría, "el segundo mejor visitante" y "con una plantilla hecha para ascender", si bien admitió que "es verdad que en los últimos partidos les está costando ver puerta, pero es un gran equipo, favorito para el ascenso".