La semana empezó con una muy buena noticia en clave levantinista: Campaña vuelve a estar disponible tras superar su lesión en el recto femoral izquierdo, la tercera que ha sufrido esta temporada y la segunda consecutiva en este músculo. El sevillano ha hecho un esfuerzo para acortar plazos y volver a los entrenamientos con el grupo, lo que supone un alivio para el equipo en su mayor momento de dudas desde la llegada de Javi Calleja al banquillo. Las sensaciones en la primera sesión junto a sus compañeros fueron muy positivas.

El ‘24’ vuelve con hambre de sumar en una temporada en la que no está pudiendo gozar de la continuidad deseada por los problemas físicos. El equipo granota no ha perdido ningún partido liguero con él en el campo y tuvo un papel destacado en la buena racha entre los meses de octubre y febrero. En el tramo de la temporada actuó tanto por el centro como por la izquierda y aportó cinco goles de penalti, con cien por cien de efectividad. En los 16 partidos en los que ha intervenido se han sumado 32 puntos y en otros tantos sin él sólo 24.

Sin Pablo Martínez por su rotura del ligamento cruzado anterior y en un momento en el que se están acumulando tantas bajas recuperar a Campaña era clave. Un socio más para los Pepelu, Iborra o Joni Montiel. Son tres partidos sin marcar, llegando a tener superioridad numérica en dos, y a pesar de que influyó el escaso acierto de cara a portería el conjunto de Orriols adoleció de falta de ideas y frescura con el balón. El andaluz, por tanto, es el refuerzo ideal para combatir este problema de cara a los diez encuentros que van a decidir qué dos equipos ascienden por la vía directa y cuáles son los cuatro que tendrán que batirse en una temible promoción por la tercera plaza.

Estando clara su presencia en Santander las sensaciones de la semana serán las que determinen cuántos minutos está dispuesto a darle Calleja. El entrenador madrileño acostumbra a ser muy cauto en las reapariciones y también con los jugadores que padecen alguna molestia durante la semana. Incluso dejó al ‘24’ en el banquillo por precaución en dos encuentros seguidos sin venir de lesión. «Ha sido una decisión técnica, porque somos conscientes de las lesiones que ha ido teniendo», explicó tras darle descanso contra el Málaga en el Ciutat en diciembre.

Rober Ibáñez se queda en susto

La otra novedad positiva es que el extremo no sufrió ninguna lesión de gravedad. Aunque tuvo que retirarse con molestias musculares en La Rosaleda doce minutos después de salir al campo no hubo rotura. Este lunes hizo trabajo específico y a lo largo de la semana volverá a la dinámica del grupo. El ataque también queda muy mermado tras la roja directa que vio De Frutos y la posición de extremo tiene pocos efectivos disponibles. Esto alimenta el debate de la posición en la que actuará Campaña el sábado. En cualquier caso el equipo le estaba esperando con los brazos abiertos y será una incorporación esencial. El equipo sigue a dos puntos del ascenso directo pero la competición no va a esperarle más.