12:58

¿Ha bajado los brazos Wesley?

Le veo metido en el objetivo que tenemos todos en común. Cuando juegas, pasan los partidos y no llega el gol, hay momentos en los que te puede afectar más de la cuenta. En el día a día trabaja como el que más. No ha tirado la toalla y nosotros no permitimos que nadie la tire. Necesitamos lo mejor de todos. Si lo veo que no está hablaríamos con él, pero su caso no es así. Hay unión entre todos.