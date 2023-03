El entrenador del Real Zaragoza, Fran Escribá, ha señalado que su rival de este viernes, el Levante UD, tiene "una de las mejores plantillas de la categoría".

"Tiene un potencial tremendo. Para saber el potencial real de un equipo hay que mirar el banquillo y el del Levante tiene un potencial tremendo", ha añadido en rueda de prensa.

El preparador zaragocista ha analizado que el conjunto valenciano tiene "mucho nivel físico y técnico y es dominante". Igualmente opina que el encuentro será "difícil".

Con respecto al plan de partido ha apuntado que el Real Zaragoza no es un equipo que solo juegue de una manera determinada sino que quiere tener el balón y ser dominante.

"No me veo defendiendo 90 minutos en el campo del Levante porque, si no, no tendremos opciones. Nuestra idea es atacar tanto como podamos", ha avanzado.

El técnico 'blanquillo' ha destacado que el Real Zaragoza no es un equipo como el Levante que tiene mucha más calidad pero ha comentado que con lo que le tiene le da "para competir en todos los partidos y poder ganar".

En los próximos encuentros el conjunto aragonés va a enfrentarse al Levante, Granada, Rácing, Eibar y Las Palmas. Salvo el conjunto cántabro el resto son los cuatro primeros clasificados, pero esta situación no preocupa al preparador del conjunto aragonés.

"No lo tengo en cuenta. Tengo claros los partidos y su dificultad pero no he hecho cábalas nunca de cuándo podemos sumar. El fútbol te da opciones en todos los partidos y yo solo miro el siguiente, mi única fijación es el Levante porque todo lo que queda es difícil", ha asegurado.