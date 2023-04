El esguince de tobillo de Dani Cárdenas le abre la puerta de la titularidad a Joan Femenías, portero procedente del Oviedo que tendrá la ocasión de debutar en LaLiga SmartBank ante el Eibar con el Levante. El nacido en Manacor ha presenciado el transcurso de su equipo dentro de la categoría de plata desde el banquillo ante el notable rendimiento de su compañero, y en el tramo más importante de la temporada, se tendrá que poner los guantes para defender la portería de un Levante que sueña con ascender a Primera División.

Su primera toma de contacto, en el campeonato doméstico este año, será en un partido trascendental para los intereses de Javi Calleja ya que se desplazan al estadio del líder: un Eibar que se encuentra a cuatro puntos de diferencia y donde las opciones de ascender de manera directa pasan por vencer en tierras vascas. Joan Femenías, tras meses de trabajo en la sombra, se pondrá bajo palos en Ipurúa después de jugar cuatro encuentros en Copa del Rey con una carta de presentación notable. Hasta el final de la temporada regular, será el portero que tendrá el deber de sostener al Levante hasta la élite del fútbol español.

Pasado con Calleja

No obstante, a Javi Calleja no le importa la inactividad del ‘13’. El técnico, al que siempre le han gustado las cualidades del ex del Oviedo, le conoce bien después de haberlo dirigido durante tus años en las categorías inferiores del Villarreal y de haber cosechado éxitos de manera conjunta. En la temporada 2014-2015 levantaron la Copa Campeones tras imponerse al Espanyol, al igual que una liga que conquistaron en tres ocasiones. Después de debutar en Copa, Javi Calleja, ante la baja de Cárdenas, le da las llaves de la portería a Femenías con la seguridad de que dicha posición está más que cubierta. Llegó el momento del manacorí.