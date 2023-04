El ascenso directo no está lejos a pesar de la mala racha de resultados. El equipo, que se ha ido dejando puntos por el camino en las últimas semanas, tiene muchas cosas a mejorar en el futuro más cercano, entre ellas la efectividad cara a portería. O mejor dicho, la capacidad de generar ocasiones. En ese escenario, todos los ojos apuntan a la delantera y uno de los nombres que tiene que coger ciertos galones es Mohamed Bouldini. El futbolista marroquí lleva seis partidos sin anotar un gol y lo peor es la sensación de que en lo colectivo no se está encontrando el camino para potenciar sus virtudes. En un equipo sólido en defensa, la realidad es que la racha del jugador es mejorable y no solo el equipo tiene culpa de no encontrarle, también él en lo personal está obligado a dar un salto. A mejorar y a encontrar espacios que en estos momentos no sabe buscar. Y es que en sus botas está más de medio ascenso directo.

El jugador está pasando por un bajo estado de forma fruto del ramadán, que termina el próximo 21 de abril, pero el futbolista debe dar un paso al frente para conseguir ser esa referencia que buscaba el Levante UD cuando se lanzó a por su fichaje. Los números ofensivos están siendo pobres a pesar de ser el máximo goleador con 7 tantos. Joni Montiel y Campaña, quien ha estado mucho tiempo lesionado, le siguen de cerca, pero en la delantera el problema es más que evidente y eso está lastrando a un técnico que necesita más de sus puntas. Sin ser eso, Cantero lleva tres tantos, Soldado dos y Wesley, por el momento, no se ha estrenado en LaLiga Smartbank (marcó un tanto en copa). Goleadores Uno de los grandes problemas del equipo es no tener un líder absoluto en la parcela ofensiva. Un jugador que cumpla como el ‘crack’ que resuelve partidos y es que aunque el equipo sí marca goles, los ejemplos con otros equipos son ‘sangrantes’. Uzuni, del Granada, lleva 20 goles él solo, Raúl del Mirandés 14, Stoichkov, del Eibar, suma 11 y Bakis, del Andorra, 10. Todos ellos suman dobles dígitos y para encontrar al primer granota, Bouldini, hay que irse hasta el goleador número 15.