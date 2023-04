Ayer tuvo lugar la presentación de ‘Les aventures i desventures de la Copa Espanya Lliure. El Sant Grial del Levante UD’, libro al que ha dado vida Emilio Nadal, y el cual ha sido anunciado junto a Xavier Rius, Diputado de Cultura y portavoz de Compromís en la Diputació de València. El acto contó con la participación de las familias de los héroes que se alzaron con la Copa de la España Libre, y tuvo lugar en La Beneficencia, que se vistió de blaugrana para honrar la historia granota, que vio como su primer título fue reconocido en las vitrinas oficialmente 86 años después. Una lucha de 25 años de Emilio Nadal recoge en su obra una novela más de emociones que de relatos, basada en hechos reales y documentados al milímetro. Historia que navega por todas las aventuras de forma no lineal, como así lo ha explicado el padre de la obra.

«Estudié historia, pero no me ayudaron a recomponerla», reconoció Nadal, que de todos los libros que ha escrito, «nunca lo había hecho de la Copa de la República». «Ahora la Copa es nuestra, estoy tranquilo. Ya no justifico nada». El orgulloso autor comentó su cabreo al finalizar su obra. «Pido una explicación, ¿por qué no oficializa el título?. En tres semanas todo es felicidad», apuntó Nadal.

«Emilio empieza el libro como si fuera Indiana Jones y lo termina como si de un investigador se tratase», añadió Xavi Rius, tras hacer un repaso por toda la edición de Copa.

A pesar de contar con varias figuras del levantinismo, los verdaderos protagonistas fueron los jugadores que logaron la gesta en 1937, representados por sus familiares. Subieron al escenario Nieto, Ernesto Calpe padre y Martínez Català, que fueron homenajeados y se les hizo entrega de una réplica del trofeo de la Copa de la España Libre.

Aparecieron figuras como Raimon y Pau Ballester, que fueron homenajeados junto a Xavier Copado, autor del himno de la Copa de la República. El acto duró algo más de una hora, y sirvió tanto para recordar el pasado de los héroes campeones, como para recoger la historia de dicho hito en un libro para el levantinismo.