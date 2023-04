La lesión de José Gómez Campaña es un drama para el Levante. El ‘24’, que reapareció en el duelo contra el Racing de Santander, cotizaba al alza tanto en rendimiento como en cuestiones físicas. Sin embargo, una fuerte entrada, a destiempo y sin ánimo de jugar el esférico por parte del futbolista de Las Palmas Álvaro Lemos, le elimina de competir por un ascenso a la élite del fútbol español con el club del que forma parte desde 2016 y de los márgenes competitivos, como mínimo, durante los seis próximos meses. El futbolista pasará por quirófano en el día de hoy y será intervenido por el Doctor Pedro Guillén en Madrid, para iniciar la cuenta atrás de una recuperación que se labrará huyendo de la frustración tras años de interrupciones por problemas físicos y, sobre todo, desde el convencimiento de que será el mismo que deleitó en el Ciutat de València en sus mejores noches.

La rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha provoca que Javi Calleja tenga que prescindir de una de sus piezas más fiables. «Hay que ver qué dice el médico y rezar para que no sea mucho», comentó el técnico en la rueda de prensa posterior al partido de Las Palmas. El técnico, debido a su talento y capacidad para generar juego desde su posición en el terreno de juego, siempre ha tenido muy en cuenta la figura del ‘24’. Y siempre que ha podido contar con sus servicios no lo ha dudado ni un segundo. No obstante, el entrenador madrileño siempre ha valorado el talento que tiene en su centro del campo, aunque la baja de Campaña le deja, de cara al tramo decisivo de liga, con muy pocos efectivos. Vicente Iborra, Pepelu, apercibido con nueve amarillas, y Joni Montiel son los únicos con los que contará Javi Calleja en los decisivos cinco últimos enfrentamientos donde el Levante se jugará el ascenso a la élite del fútbol español.

De esta manera, el expreparador del Villarreal y del Alavés, próximo rival, deberá darle la vuelta a sus planteamientos. Ante las bajas en la medular, donde también habita la de un Pablo Martínez que sufrió también una rotura del ligamento cruzado anterior, esta vez en la rodilla izquierda, los tres se presuponen como titulares contra el cuadro de Luis García Plaza. No obstante, el técnico tiene otras piezas en la recámara procedentes de un filial que, de forma paralela, se jugará el ascenso a 2ºRFEF tras quedar cuarto en la temporada regular. Sin la posibilidad de Hugo Redón, lesionado del hombro desde el encuentro contra el Atlético Torrellano, Carlos Benítez, Carlos Jiménez y Edgar Alcañiz entran en escena. También, según cómo evolucione la enfermería en la retaguardia, está la opción de colocar a Róber Pier en la medular, tal y como actuó con López Muñiz en su primera temporada. Pese a ello, la baja de Campaña trastoca los planes, y el Levante se encomienda a las labores de Iborra, Montiel y Pepelu. Los tres, rindiendo de manera notable durante esta temporada y que tendrán un papel importante en la recta final por el ascenso a Primera División.