El Levante UD ha lanzado este viernes un comunicado contundente en respuesta al Torrent CF, que lanzó graves acusaciones al club granota sobre el partido de play off que medirá al filial del cuadro de Orriols y al conjunto de L'Horta Oest. La idea inicial era disputarlo en el Ciutat de València pero el equipo taronja no aceptó el cambio de sede y el juez único de la RFEF dictaminó que se dispute en la Ciudad Deportiva de Buñol.

El largo texto responde a "falsedades e inexactitudes", deja claro que se respeta la decisión de no jugar en el estadio y habla de los seguidores del rival como una afición hermana. En él se confirma que cuando el delegado del Atlético Levante se puso en contacto con el responsable deportivo del Torrent la primera respuesta a la propuesta fue afirmativa. Cuando ya se había redactado la petición que se iba a trasladar a la RFEF llegó la negativa.

El equipo que visitará Buñol se quejó de no haber recibido entradas para el encuentro, alegando que no tenía nada que ver en esta decisión. En respuesta a ello, el Levante afirma que el Torrent sí es responsable por no haber accedido a jugar en el Ciutat, que tiene 24.432 localidades frente a las 468 de la Ciudad Deportiva. En Orriols habrían cabido todos los abonados granotas y los aficionados visitantes que quisieran presenciar el choque. Además, se explica que se han facilitado 40 localidades a directivos, cuerpo técnico, jugadores no convocados y aficionados visitantes, un 8'55% del aforo.

Por último se responde a la polémica de la emisión del encuentro, donde el Levante habla de "mala fe". Según explica el conjunto azulgrana el comunicado del Torrent llegó apenas tres horas después de solicitar la retransmisión, cuando ya se estaba estudiando la posibilidad de que Tele Torrent, que lo había solicitado con anterioridad, emitiese el partido.

Comunicado completo del Levante UD

El Levante UD considera necesario salir al paso de cuanto el Torrent CF pone de manifiesto en el comunicado que ha publicado en el día de ayer dirigido a sus abonados y simpatizantes en tanto que contiene falsedades e inexactitudes que, sin duda, pueden enturbiar la excelente relación que siempre ha existido entre las aficiones de ambos clubes.

Y así, comienza su comunicado manifestando que el Torrent CF está al margen de las actuaciones del Levante UD referentes al partido de ida del Play Off de ascenso a 2ª RFEF, exponiendo, más tarde, que el Torrent no tiene nada ver con la decisión del NO reparto de entradas para la disputa del partido de ida de la mencionada eliminatoria.

Dichas afirmaciones son absolutamente falsas en tanto que:

1º) El Delegado del equipo del Atlético Levante, el lunes día 24, se puso en contacto telefónico con el responsable deportivo del Torrent CF, para plantearle la posibilidad de disputar el partido de ida en el estadio Ciutat de València, a lo que inicialmente accedió, siendo que en la conversación telefónica mantenida incluso se comentó que el Torrent CF podría disponer de todas las entradas que quisiera para sus aficionados por cuanto el aforo del estadio Ciutat de València lo permite sobradamente, convirtiéndose el partido en una fiesta del fútbol.

2º) Que esa misma tarde, y cuando la petición conjunta por los dos clubes y dirigida a la RFEF para el cambio de sede del partido, ya se encontraba preparada, el citado responsable deportivo del Torrent CF nos manifiesta que, puesto en contacto con los responsables del Torrent CF, le indican que no van a aceptar el cambio de sede del partido, decisión que el Levante UD, como no puede ser de otra forma, respeta, pero no comparte.

3º) Ello propició que el Levante UD se dirigiera al Juez Único de la RFEF, a fin de solicitarle por escrito el cambio de sede del partido al amparo de la posibilidad que alberga el artículo artículo 227, de su Reglamento general, que seguidamente transcribimos (la negrilla es nuestra):

Artículo 227. Titularidad de los terrenos de juego.

(i)1. Los partidos que corresponda celebrar a un club en su propio campo, deberán jugarse en el que tenga inscrito como tal en propiedad, arrendamiento, cesión u otro título que le permita disfrutar plenamente su uso y que hubiese designado como tal al inicio de la temporada; ello sin perjuicio de que por circunstancias especiales fuese autorizado u obligado a jugar en otro distinto

Entre los argumentos que mencionábamos en dicho escrito que, insistimos, dirigíamos al Juez Único de Competición, esto es, por el cauce normativo reglamentario, se encontraba la petición final, siendo reproducción literal:

El cambio de recinto deportivo para la disputa de los citados play off de ascenso a Segunda categoría RFEF, debiendo disputarse los citados encuentros que el Atlético Levante juegue como local en el Estadio Ciutat de València, recinto deportivo éste en el que nuestro primer equipo juega competición nacional y que, por tanto, reúne por aforo y condiciones de control de acceso y seguridad, las mejores garantías para la disputa de los partidos de play off de ascenso.

Las ventajas de dicho cambio son indudables:

(i)Permite que todos los abonados del Levante UD puedan acudir al partido habida cuenta que el número de localidades (24.432) es muy superior al del número de abonados.

(ii)Permite que la afición visitante pueda desplazarse masivamente, contando la instalación de una zona acotada, perfectamente vigilada y con control de acceso propio para la afición visitante.

(iii)La instalación se encuentra en la Ciudad de Valencia, por lo que se facilita el acceso de todos los aficionados, incluso con transporte público.

(iv)En las proximidades del Estadio existen aparcamientos suficientes para el desplazamiento de los aficionados.

(v)Las condiciones de seguridad y acceso al recinto deportivo son mucho más adecuadas en el Estadio Ciutat de València, que en la Ciudad Deportiva de Buñol.

(vi)Se beneficia claramente al espectáculo deportivo, por cuanto la instalación es mucho mejor desde todo punto de vista, pero muy especialmente, y ello es lo más relevante, por cuanto se permite que muchos más aficionados puedan acudir al partido en las mejores condiciones.

El Juez Único de competición de la RFEF, como es preceptivo, dio traslado de dicho escrito al Torrent CF, quien, en uso de su derecho, que desde luego respetamos, se negó al cambio de estadio que solicitaba el Levante UD, lo que propició que la resolución dictada en la que el Juez Único acordó finalmente no autorizar el cambio de estadio para la disputa del partido, debiendo disputarse el encuentro en la Ciudad Deportiva de Buñol, decisión que el Levante UD no comparte pero que, obviamente, respeta y acata.

Es necesario que todos los aficionados del Levante UD y del Torrent CF tengan conocimiento de estos hechos, por cuanto de su relato fácilmente se deduce la falsedad más absoluta de cuanto pone de manifiesto en su comunicado el Torrent CF (i) cuando hace referencia a que el Levante UD ha pretendido imponer el cambio de instalación deportiva, lo cual, insistimos, es del todo falso: el Levante UD no ha pretendido imponer nada, primero, se dirigió a los dirigentes del Torrent CF para solicitarles el cambio de sede y, ante su negativa, utilizó el cauce federativo pertinente, sin que ello pueda entenderse, desde ningún punto de vista, como imposición de ninguna clase y (ii) cuando acusa al Levante UD, sin el menor rubor, de pretender desvirtuar las reglas de la competición, cuando lo solicitado por el Levante UD ha sido por el cauce adecuado, primero dirigiéndose a los dirigentes del Torrent CF y, después, formalmente, y por el cauce normativo reglamentario, mediante petición formal y por escrito dirigida a la RFEF. Al respecto hemos de mencionar que esta misma temporada el Levante UD ya solicitó el cambio de un partido de liga regular para que se disputase en el estadio Ciutat de València (el que enfrentó al Atlético Levante y al Patacona CF) a lo que accedió la RFEF por lo que, es obvio, si la RFEF accedió una vez, no puede nunca hablarse de desvirtuar la competición.

Y es aún más necesario que todos nuestros aficionados y los del Torrent CF sepan que, si bien respetamos, como no puede ser de otra manera, la decisión adoptada por el Torrent, CF, al parecer adoptada por razones deportivas, no podemos compartirla por cuanto el Atlético Levante tan sólo ha disputado este año un partido en el Estadio Ciutat de València, el antes mencionado que le enfrentó al Patacona CF, por lo que, desde el punto de vista deportivo, lo más beneficioso para el Atlético Levante, parece obvio, es que el play off de ascenso se disputara en la misma instalación en la que se ha disputado el resto de la competición, esto es, en la Ciudad Deportiva de Buñol. No obstante, insistimos, esta es una cuestión siempre opinable y, por tanto, respetamos la opinión sobre el particular del Torrent CF.

Pero lo que el Levante UD no puede tolerar es que el Torrent CF, en su comunicado, gratuitamente, nos acuse de no querer dar entradas a sus aficionados, por cuanto, como entendemos que queda meridianamente claro con lo expuesto en este comunicado, el que no podamos dar entradas a los aficionados del Torrent CF se debe exclusivamente a la decisión de sus dirigentes (que respetamos) de no autorizar el cambio de instalación deportiva pues si dicho partido se hubiera disputado, como pretendíamos, en el Estadio Ciutat de Valencia, el Levante UD, muy gustosamente, hubiera facilitado a la afición amiga y hermana del Torrent CF todas las entradas que hubiera necesitado convirtiendo el partido en una muestra de hermandad de las aficiones y en una auténtica fiesta del fútbol. Al respecto hay que tener presente que el aforo de la Ciudad Deportiva de Buñol es de tan sólo 468 localidades y que nuestros abonados, alrededor de 15.000, tienen, todos, derecho a la asistencia al partido, lo que, lógicamente ha impedido que se puedan dar más entradas a los aficionados del Torrent CF. No obstante, el Levante UD ha facilitado a directivos, cuerpo técnico, jugadores no convocados y aficionados del Torrent CF, 40 localidades, lo que supone un 8,55% del aforo, por lo que cuanto manifiesta en su comunicado que no se les han facilitado localidades es otra falsedad más.

La mala fe que se deduce del comunicado del Torrent CF llega al punto de mencionar en su escrito que, a 48 horas del partido, aún no les ha facilitado el Levante UD autorización para su retransmisión, siendo que su petición se produce tan sólo tres horas antes del comunicado que ahora contestamos y cuando el departamento de comunicación del Levante UD estaba estudiando la posibilidad de la retransmisión por parte de Tele Torrent, medio que lo había solicitado con anterioridad y con quien se estaba trabajando para que la retransmisión del partido pueda llevarse a cabo en las mejores condiciones posibles siempre y cuando, técnicamente, pueda ofrecerse un buen producto televisivo. Ello es una muestra más de la actuación de los dirigentes del Torrent CF, atacando veladamente al Levante UD de no autorizarles la retransmisión del partido cuando el Levante UD, de motu propio, ya estaba trabajando con anterioridad con Tele Torrent para que los aficionados del Torrent CF que no cuentan con localidades para poder ir a ver el partido por la decisión adoptada por sus dirigentes, pudieran ver el partido.

En definitiva, es el Levante UD el primero que lamenta profundamente que los aficionados del Torrent CF, club amigo y cercano, no puedan disponer de todas las localidades que hubieran necesitado si la decisión de los directivos del Torrent CF hubiera sido otra, accediendo al cambio de instalación deportiva, por lo que, debe quedar claro, y este es el motivo del presente comunicado, que si los aficionados del Torrent CF no disponen de suficientes entradas no es por voluntad del Levante UD, sino consecuencia exclusiva de la decisión adoptada por la directiva del Torrent CF que, insistimos, respetamos, pero que nunca puede ser excusa para el infundado e innecesario ataque que ha realizado en su comunicado a nuestra institución.