Alba Redondo se mostró ilusionada con la clasificación del equipo ‘granota’ para disputar la Champions League la temporada que viene y cerró la puerta a una posible salida del club este verano. «Tengo un año todavía de contrato y jugaré vestida del Levante en la Liga de Campeones», expresó la delantera de Albacete.

Además, la atacante confesó que clasificarse para disputar la máxima competición continental no era el objetivo de las de Sánchez Vera al inicio de temporada y que tan solo querían disfrutar de la competición liguera. «No era nuestro objetivo, queríamos disfrutar de la liga y crecer como equipo y ese trabajo ha dado sus frutos», recalcó la jugadora levantinista.

Por otra parte, y en el ámbito personal, Redondo tiene la oportunidad de alzarse con el trofeo de máxima goleadora de la Liga F en los dos partidos de campeonato doméstico que quedan, un galardón que no le «obsesiona». «No me obsesiona. Si meto goles, genial, será un premio a una gran temporada. Quedan dos partidos y yo lo quiero es seguir rindiendo al máximo», reveló la artillera del Levante. La ‘10’ del conjunto ‘granota’ puede ser una de las seleccionadas para disputar el Mundial con el combinado nacional español dirigido por Jorge Vilda, lo que para ella sería finalizar «la temporada con algo bonito».

Por último, la delantera mostró su apoyo al primer equipo masculino en su objetivo por conseguir el ascenso a Primera División un año después de bajar. «Confiamos en los chicos y ojalá se cierre ese ascenso directo y si no es así, en la promoción, pero seguro que vamos a ascender», concluyó dando un mensaje de ánimo a los de Calleja.