A punto de cumplir siete años como levantinista, Sergio Postigo se ha curtido en mil batallas desde que aceptó el reto de firmar por el Levante. Capitán y referente en el club, el ‘15’ está listo para que su equipo disipe cualquier duda de cara al tramo final de competición, empezando por el encuentro contra el Ibiza. Ganar todos los partidos que quedan es lo único que se contempla en el Ciutat de València. “Estamos deseando que llegue el partido ante el Ibiza. Está siendo una semana larga al jugar lunes, pero estamos confiados en conseguir la victoria”, dijo el capitán en sus declaraciones en la Basílica de la Virgen.

La necesidad de hacer pleno de puntuación en el tramo final, para apurar las opciones de subir a la élite de manera directa, se debió a una derrota en Tenerife que abocó al Levante a no depender de sí mismo tras el paso hacia adelante que se dio venciéndole al Alavés. Postigo, pese a que no disputó el encuentro en el Heliodoro por sanción, es consciente de la oportunidad que desaprovechó su plantilla para afrontar la recta final desde una posición privilegiada.

No obstante, el sabor agridulce de la derrota contra el Tenerife, y las sensaciones agridulces que se extrajeron de la misma, provocan que la lección haya sido aprendida. “La semana pasada perdimos una oportunidad, hay que ser realistas. Lo de Tenerife nos sirve de lección. Hemos tenido nuestras charlas. Somos conscientes de que no hicimos un buen partido. Si seguimos en esa línea no lograremos las victorias que necesitamos. Nos puede servir como motivación. Hay que sacar el lado positivo que podemos extraer de ese partido: no volver a repetirlo”, dijo.

Después de reaparecer contra el Alavés tras su lesión contra el Racing de Santander, y de repetir titularidad en Las Palmas manteniendo un rendimiento notable, Postigo se encuentra, tanto física como mentalmente, en plenas condiciones para dar el salto a Primera División. El ‘15’ las ha vivido de todos los colores desde su primera temporada con Juan Ramón Muñiz a los mandos. Arrancó su andadura con un ascenso, y después de cinco temporadas saboreando el caviar de la élite a nivel nacional, tuvo que volver al punto de partida tras el descenso en el Santiago Bernabéu. Su peso en el vestuario le da pleno derecho para concienciar a la plantilla de la importancia del ascenso, pero el grupo, unido e implicado en su totalidad, le da argumentos para no tener que mandar ningún mensaje.

“Me encuentro muy bien. Lamentablemente me sacaron la quinta amarilla en el último partido en casa, pero me encuentro muy bien. Animado, preparado y confiado de que pronto le podamos dar una alegría a nuestra gente. No hace falta mandar mensajes. Todo el mundo es consciente de lo que tenemos que hacer para conseguir el objetivo. Ni el míster ni nosotros tenemos que lanzar mensajes al resto. Todo el mundo es consciente de lo que nos jugamos y de lo que hay que hacer para conseguirlo”, fueron sus palabras.

La carrera de velocidad hacia la élite arranca con el Ibiza como primer obstáculo y el Ciutat de València, lugar de culto para una afición pasional y entregada, aspira a tener una gran entrada contra los de Lucas Alcaraz tras haber alcanzado su excelencia contra el Alavés. Postigo sabe que la afición se encuentra disgustada con los suyos después de la imagen en Tenerife, pero anima a su gente, la que “siempre está”, a que les aporte una nueva dosis de energía en el que será un partido trascendental. “Entiendo que la gente, después del partido en Tenerife, sintiera la derrota como un mazazo. No estuvimos a la altura. Sí que quiero decir que la actuación que tuvimos el día del Alavés fue, en parte, gracias a su ánimo y a su apoyo. Los animaría a que nos den ese empujón. Siempre están y en el día del Alavés se notó muchísimo”, concluyó.