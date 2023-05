Pese a que la victoria no coloca al Levante en una posición de privilegio para conseguir el ascenso, Javi Calleja reconoció que el equipo, tras un partido en el que sufrió, celebró la victoria como síntoma de haberse quitado un peso de encima después de semanas de decepciones.

«Hemos conseguido una victoria después de sufrir mucho, a última hora y eso nos sirve también de aprendizaje. Aprendemos de todos los partidos. Está claro que nos hubiese encantado que nos hubiesen acompañado todos los resultados, no ha sido así, pero quién dice que no lo va a ser el próximo fin de semana. Nos mantenemos vivos todavía, y a ver qué pasa el siguiente. Si no se da el ascenso directo, tendremos que seguir trabajando para conseguirlo en el playoff», comentó.

A falta de un encuentro para que termine la competición, la promoción es un escenario más que probable para un Levante que, pese a ello, no tirará la toalla. «Vamos a pelear hasta el final, como estamos haciendo, y mantener la fe. Es verdad que el Granada en su campo es muy fuerte, que se tienen que dar una serie de resultados para que nosotros consigamos ascender directos. Lo primero que tenemos que hacer es ganar nosotros, pero está todo en el aire hasta última hora».