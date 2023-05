Ningún aficionado al fútbol colocó al Levante Femenino en las quinielas para situarse entre las tres primeras de la Liga F, pero un curso superlativo, en el que las expectativas reventaron los todos los costados, elevó a un grupo de jugadoras tan talentosas como ambiciosas a una de las posiciones que dan el privilegio competir en la próxima edición de la Champions League.

El cuadro de Sánchez Vera, tras sumar 21 victorias y tres empates en 30 partidos de competición liguera, se ganó a pulso el derecho de jugar en el campeonato de las estrellas en Europa, en el que fue un año para el recuerdo. El entrenador levantinista, acompañado de Alba Redondo, María Alharilla y de María Méndez, las capitanas, valoró un curso que, sin duda, forma parte de su ideal como técnico.

«La valoración de la temporada es muy positiva. No era nuestro objetivo entrar en Champions, pero sí era el alcanzar pequeños retos y situaciones que se habían perdido en los últimos años. Hemos encontrado una identidad y hemos sido capaces de trasmitirlo. Si lo que queríamos en un futuro a medio plazo lo hemos conseguido en una temporada…», aseguró un técnico cuyo discurso no solo caló en el pensamiento de Alba Redondo, sino que la ‘10’ lanzó un mensaje reivindicativo. «A principio de temporada se nos daba ya por descendidas sin empezar, hemos remado a contracorriente en muchas ocasiones. Hemos llevado al club donde tiene que estar», a lo que Alharilla dijo que, uno de los aspectos más reconfortantes, ha sido que «la gente se ha vuelto a enganchar».

La receta del éxito levantinista reside en la fe de un grupo que nunca dudó de lo que su entrenador transmitió desde el primer segundo. Todas, independientemente de su protagonismo, contribuyeron en una clasificación en la que el factor humano jugó un papel determinante. «El factor más clave del éxito es la unión que tenemos. No solo estamos entrenando en Buñol. Si podemos, quedamos fuera. Cualquier motivo es bueno para juntarse», comentó Alba, a lo que Vera añadió que «lo más gratificante ha sido ver sonrisas siempre. Se han protegido entre ellas. Es un grupo muy enchufado». Mismo discurso comentó Alharilla, quien se incorporó más tarde a la dinámica de grupo después de su embarazo y donde no se «enteraba de nada. Pero me logré enganchar gracias a la ayuda de un equipo que es espectacular. Juegan once, pero para que esas once estén bien, las que no juegan aprietan», comentó.

Desde un perspectiva diferente, Méndez arrancó la temporada con el objetivo de volver a ser la que fue hasta que una grave lesión en la rótula le apartó de la competitividad. Identificada con el club, la central sacrificó mucho para recuperar su mejor versión. Un año después, su esfuerzo tuvo su recompensa en forma de protagonismo y de clasificación para la Champions League, pasando por su primera convocatoria con la Selección Absoluta.

«En la temporada 21/22, estuve entre siete y ocho meses parada. Para mí fueron muy difíciles, nunca estuve lesionada. Sentía que no podía ayudar a mis compañeras siendo capitana y eso es jodido. El verano fue importante para mí. Decidí no parar para entrenar y recuperarme bien. Seguir dos meses recuperándome para disfrutar ocho y recuperar mi mejor nivel. Ha sido mi mejor temporada, la que más he disfrutado. Además, he crecido a nivel mental, algo que siempre digo que tengo que mejorar. Aún me queda, pero creo que he dado pasos hacia adelante. La temporada ha sido increíble, no quiero que acabe nunca. Disfruto de absolutamente todo. Años así hay muy pocos. Confío mucho en el futuro y estoy convencida de que la próxima temporada en Champions será similar», dijo.

Sin embargo, una de las artífices por excelencia de la clasificación europea es Alba Redondo. Con 28 dianas en su cuenta particular, sus números auparon a la delantera al galardón de máxima goleadora de la Liga F. No obstante, la albaceteña no quiere colgarse medallas, sino darle reconocimiento al «equipazo» que tiene y a su salud mental, que goza de un estado más que beneficioso. «Es la mejor temporada desde que soy profesional, pero yo no me gano los partidos sola. Necesito gente que me complemente y que me dé balones. Lo conseguido ha sido gracias a ellas. Si no estás bien mentalmente da igual lo que hagas. Es importante entrenar la cabeza y no tener miedo de decir que voy a un psicólogo», aseguró la ‘10’ levantinista.

Ahora, la Champions sumerge al Levante Femenino en una dimensión superior y donde el desafío es estar a la altura. Sánchez Vera, con pasado en el Atlético, le robó a las granotas una Supercopa de España como colchonero, pero dos años después, le arrebató la tercera posición para brindárselo a una institución con la que estaba en deuda. El entrenador, en 2021, vivió un momento personal muy difícil y el club le trasladó su apoyo y constantemente se preocupó por su estado. Tras lo ocurrido, Vera se mostró en deuda con el Levante, y cuando éste contactó con él, no dudó ni un instante por los lazos estrechados en el pasado. Después de la gesta, el entrenador sueña en grande.

«El Levante me llama y cerramos el acuerdo en un minuto. Es complicado encontrar vínculos que puedan dar sentido y capacidad de convencer. Con el Levante tenía un debe personal y emocional. Me apetecía trabajar y desde hace tiempo tenía claro que, en algún momento, quería decir que entrenaba al Levante. Cuando me fui del Atlético dudé sobre si iba a ser posible el seguir ganando y cosechando éxitos. Ellas me han revalorizado mucho. Si tengo que elegir, tiene más mérito el año que hemos hecho con el Levante, en una plantilla que había sufrido muchas salidas, que lo hecho con el Atlético. Ahora, soñamos con ganar un título», comentó el entrenador.

Con la Champions en el bolsillo, el Levante Femenino quiere demostrar que no tiene límites. «Haber jugado Champions, perderla y volver a meterte significa que tienes jugadoras capaces de hacer cualquier cosa. Que suene el himno de la Champions a mí me produce mucha satisfacción», dijo Redondo, a la vez que Alharilla pone la mano en el fuego por sus compañeras para llegar lo más lejos posible. «Esta competición la vamos a preparar, pero las ganas que tenemos hace que la futbolista se crezca. Hay que prepararse, pero vamos a estar enchufadas». El técnico, por su parte, no quiere poner techo al potencial de su plantilla.

«El Levante está preparado. Le hace mucho bien al fútbol femenino. He tenido la suerte de jugar la Champions con el Atlético de Madrid en tres ediciones, pero jugar una con el Levante, al que nadie le apostaba, y que creo que es más grande de lo que la situación decía y que es historia viva del fútbol femenino, va a ser bonito y un reto apasionante. Queremos entrar en la fase de grupos». Este equipo, sin duda, está listo para seguir soñando y haciendo historia.