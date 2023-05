Orriols no entiende de situaciones imposibles. De hecho, la ilusión, y la esperanza, será lo último que se perderá en el coliseo del Levante mientras haya vida teñida de azulgrana. Nada, ni nadie, impedirá a su gente, por mínimas que sean las posibilidades, creer en hazañas y en conquistas que perduren en la eternidad levantinista. Ya que, pese a los reveses de las últimas semanas, y consiguientes decepciones y enfados provocados entre los fieles granotas y creyentes en el ascenso, al Levante le queda un anhelo de esperanza para que su sueño de subir a la élite del fútbol español de manera directa se convierta en realidad. La dinámica de resultados durante el tramo final de competición, sin embargo, le coloca en un escenario donde la probabilidad es reducida. La temporada, sobre todo en los últimos dos meses, pone al equipo dirigido por Javi Calleja en un escenario donde la ausencia de dependencia minimiza las opciones de subir en la noche de hoy. No obstante, el Ciutat de València está preparado para absolutamente todo. Tanto para festejar por todo lo alto un retorno a Primera División como para tener que pelearlo en la promoción. Pero, sobre todo, para soñar y no perder la esperanza en sus opciones. Para apurar sus posibilidades hasta el mismísimo final.

Orriols se sumerge en la última fecha de la temporada regular con el ascenso en mente. Subir a la élite es una obsesión que se ha enredado en exceso, después de haber permanecido casi una vuelta entera sin perder y de sentirse, por momentos, invencibles. A estas alturas de competición, lo que parecía improbable, según el transcurso de los de Javi Calleja durante el invierno de la Segunda División, se ha convertido en la realidad a la que hacer frente. Ganar la semana pasada al Villarreal B mantiene al Levante con vida, pero, más allá de la obligación de conseguir los tres puntos contra el Oviedo, el foco de atención estará en Los Cármenes. Con el Levante en cuarta posición y a tres unidades de diferencia del Granada, líder de la categoría, la única combinación que permitirá el ascenso directo será una derrota del conjunto comandado por Paco López ante el Leganés y tres unidades frente a los de Álvaro Cervera. Independientemente de lo que ocurra en el otro encuentro y donde, con total seguridad, saldrá uno de los dos que comprarán un billete para competir en Primera División la próxima temporada. Las Palmas y Alavés, segundo contra tercero, será la otra cita en la que se mirará de reojo en el Ciutat, pero, en caso de que el Granada puntúe, la última bala que quedará en Orriols será la de golear, por una diferencia de seis goles o más, a la vez que el enfrentamiento entre canarios y vascos finalice con empate en el marcador. Un escenario tan rocambolesco como improbable. Mientras el levantinismo en su totalidad cruzará los dedos para que se produzca el milagro, el Levante se centrará en vencer a un Oviedo que cotiza al alza. Seis victorias en los últimos siete partidos es la racha que acumula el conjunto de un Álvaro Cervera que estuvo en la lista de candidatos para dirigir en el banquillo del Ciutat de València, tanto después de la temporada 21/22 como tras el cese de Mehdi Nafti. Sin embargo, la dinámica de los carbayones no es temida en Orriols. De hecho, el Levante no tiene nada que perder. El premio, trazado desde lo que se catalogará como un milagro, será un ascenso directo en caso de victoria. Y aunque no se dé, los tres puntos serán de gran trascendencia para todo lo que venga. Álvaro Cervera visita el Ciutat para ver el Levante - Racing