Si hubo un protagonista que resaltó con su rendimoento, en una labor coral encomiable del Levante en el Carlos Belmonte, ese fue Jorge De Frutos. El segoviano volvió a su versión de ‘primera’ con un doblete cuando peor estaba el equipo. Tras el partido, De Frutos atendió a SUPER, consciente al igual que Javi Calleja, que «todavía no hay nada hecho». «Sabíamos que los play offs son una competición totalmente diferente a la fase regular. Teníamos que venir aquí a ganar», comentó sobre el partido, reconociendo que «nos va a venir bien para la vuelta».

El extremo era consciente de los peligros del Albacete y sabía que «iban a salir muy fuertes en casa con el apoyo de su afición», haciendo autocrítia reconociendo que «salimos un poco dormidos». Sin embargo, tras ponerse por delante, «supimos lo que había que hacer en el partido». El ‘18’ levantinista se siente contento «con poder aportar» aunque recalcando la importancia de la victoria colectiva. «Todavía no estoy en mi mejor versión. Estoy disfrutando y eso es lo importante», añadió. De Frutos venía de dos temporadas en primera de mucho nivel. Un rendimiento que no estaba acabando de plasmar este curso en la categoría de plata. «La lesión me fastidió bastante, pero las temporadas son muy largas y, aunque no se estaba viendo al De Frutos que quería, he vuelto para los play offs y para ascender a Primera», apuntilló el jugador de banda.

Ese cambio de rumbo, añadido a la mejoría física, tiene una explicación mental. «El club dispone de un psicólogo que está con nosotros en el vestuario y cuando no salen las cosas hay que resetear la cabeza. Me ha venido muy bien y se está viendo», reconoció el de Navares de Enmedio. No solo ha dejado atrás esos problemas físicos en el pie, sino que ha espantado del todo el que fue el culebrón del verano en Orriols, con el Getafe negociando el fichaje de De Frutos. Un traspaso que no se dio y que, en palabras del granota «no estaba preocupado, yo estaba pensando en recuperarme de la lesión. Se vio que me costó entrar en los partidos». Poco a poco ha ido «cogiendo ritmo y sensaciones» y que «pese a los altibajos, estoy pudiendo ayudar al equipo en el objetivo común de ascender».

Sobre su futuro, «hay De Frutos para rato». El segoviano está «muy contento y muy feliz en València» con contrato hasta 2025 pero la ampliación en el horno. El atacante está entonado de cara a la vuelta en el Ciutat de València, un partido que podría certificar la participación del Levante en la final de la fase de promoción para ascender a Primera División. Sin duda un objetivo «que ilusiona». «El grupo está muy unido. Tenemos que luchar, se lo merece la afición. Vamos a pelear hasta el último aliento», comentó el goleador granota en la tarde de sábado. De cara a ese partido en Orriols, De Frutos mandó un mensaje a la hinchada granota, que de nuevo llenará las gradas del Ciutat. «Ahora en casa con nuestra afición vamos a ir a por todas, ganar, y cerrar la eliminatoria. Todavía no hay nada hecho».