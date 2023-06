Roger Brugué sabe más que nadie lo mucho que le ha costado llegar hasta el doblete que anotó contra el Albacete. Su lesión en el tendón proximal de isquiotibiales de la pierna derecha le apartó de los márgenes competitivos durante los últimos cinco meses, pero el ‘17’, que siempre soñó con volver y ser importante en la batalla por ascender a Primera División, está marcando diferencias desde que volvió a competir. Su exhibición en la vuelta de las semifinales de los playoff se cuela en uno de los momentos más bonitos de su vida. «Sin duda es el partido más bonito de mi vida, más que nada por todo lo que ha pasado. Esa operación, todos estos meses trabajando para esto, para un caso de play off. Al final se ha dado, poder ayudar al equipo desde dentro. Soñaba con esto. Ahora queda lo más complicado y lo más bonito. Lo afrontamos con una ilusión tremenda», aseguró el extremo en zona mixta.

El extremo, tras el largo proceso de recuperación que tuvo que superar para volver a estar listo para su entrenador, saborea cada minuto como si fuera el último, pero sobre todo, disfruta de poder vivir un playoff desde dentro. Y si los minutos acompañan y benefician al equipo con goles, mejor. Javi Calleja le da confianza y Brugué se la devuelve aportando desde el terreno de juego. «Estoy muy motivado. Vengo muy fresco. En todo lo que pueda voy a estar ahí. Lo que estoy sintiendo es increíble. Al final no es fácil para el míster tampoco después de tanto tiempo parado, jugársela a meterte de inicio. Sé que él confía en mí y yo en él. Para mí estar disputando un playoff es un sueño. Al final cuando uno se lesiona de gravedad y ve que llega muy justo, tiene que mentalizarse de que sea para un partido, dos o un play off. Poder ayudar. Hemos hecho un trabajo increíble y estamos disfrutando. Hay que rematarlo».

No obstante, Brugué quiere que la euforia por pasar a la final no nuble que el objetivo aún no se ha cumplido. «De nada sirve si fallas en la final. Hay que seguir en esta línea y trabajar como lo estamos haciendo». Pese a ello, el extremo no piensa en otro escenario que no sea el de ascender. Es su sueño y no quiere que se le escape. «Yo vengo trabajando para vivir momentos así. Que se dé en este campo es increíble. Quiero estar feliz aquí. Tengo un sueño muy grande y lo voy a conseguir», aseguró.