Si bien las condiciones de Marc Pubill estaban fuera de toda duda, quedaba comprobar cómo se adaptaría un futbolista de 19 años a la tensión y la hostilidad de un play off de ascenso. Sus 180 minutos sobresalientes contra el Albacete demuestran que el joven lateral está preparado para crecerse en las grandes batallas y ser decisivo.

La temporada no ha sido fácil para el catalán. Nafti apenas le dio un partido y con Calleja también empezó en el banquillo, pero a golpe de buenas actuaciones se ganó la titularidad y se adueñó del carril derecho. En defensa está siendo un duro escollo para los extremos rivales y en ataque cada vez aporta más.

Contra el Albacete no tenía una empresa fácil. En la primera parte del Belmonte le tocó luchar con Manu Fuster, el jugador más determinante de los manchegos. Después Albés movió las piezas y en el resto de la eliminatoria anuló por completo a Dubasin. Marc hizo su trabajo y además se vistió de escoba sacando sobre la línea dos goles seguros. Especialmente importante el primero, que iba a ser el 0-1 y de esa misma contra llegó el 1-0. De reducirse considerablemente la ventaja a poner la puntilla al conjunto visitante.

También se ha puesto a prueba con éxito el carácter del defensa. En el ambiente hostil de Albacete hubo algún que otro encontronazo sobre el verde y Pubill no se amilanó en un lance con Higinio. Una tarjeta amarilla que ya no le va a condicionar porque el ciclo en el play off es de tres amonestaciones y nadie en el Levante ha acumulado dos en la semifinal.

Ahora viene el más difícil todavía: el Alavés. Tanto Rebbach como Luis Rioja son amenazas peligrosas ante las que volverá a ser necesaria la mejor versión del lateral para cerrar el ansiado ascenso.