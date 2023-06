Javi Calleja ve al cincuenta por ciento la eliminatoria ante el Deportivo Alavés, de la que saldrá el tercer y último ascendido a Primera. Del cuadro vitoriano, al que conoce bien por su etapa en Mendizorroza, destaca el peligro por las bandas, la pegada y el control de los tiempos del partido. En cuanto al cansancio y las rotaciones no se moja.

Éstas fueron las respuestas del entrenador del Levante.

El equipo llega al final en su momento ideal

Ha sido una temporada larguísima, siempre pasa en Segunda. Son temporadas muy largas, pasas por momentos de todo tipo. Hemos mantenido bastante la línea regular, ha habido picos muy buenos y después hemos atravesado situaciones en las que no han venido los resultados. Momentos de nerviosismo, de tensión, esa presión en momentos determinados que hemos llevado bastante bien y al final cada uno acaba en su sitio. Nosotros no ascendimos directos por el golaveraje pero nos concienciamos de que había otra vía con el play off y el equipo se mentalizó muy rápido. Estamos en un momento bueno, de confianza, de optimismo, pero no de relajación. Queda la final, lo más bonito en una temporada como esta. Tenemos que dar lo mejor.

El Alavés se ha dado bien esta temporada

Eso ha sido la liga. El contexto es distinto, la misma presión para los dos equipos. Tenemos las mismas ganas y ellos también depositan todo en esta final y llegan tras una victoria 2-0 a un gran equipo como el Eibar. Está muy igualada, al cincuenta por ciento la eliminatoria.

Tipo de partido que espera

Vamos a encontrar un campo lleno que aprieta muchísimo, un ambiente extraordinario para jugar, una afición que no para. Nos tenemos que mentalizar para ello. Tenemos que saber jugar ante todo tipo de rivales y de ambientes y lo bonito es ver la grada llena en cualquier campo. No nos tiene que coger de sorpresa. A nivel anímico en su campo el Alavés querrá empezar fuerte, es un equipo que entra muy metido a los encuentros, que genera ocasiones y hace goles, tenemos que estar preparados para ello. Y nosotros, como hemos hecho en Albacete, salir bien, anularlos, marcar los tiempos y creer en lo que hacemos para imponer nuestro juego.

Estado físico y rotaciones

Hay pocos días de recuperación pero a nivel anímico y cuando tienes una final por delante no hay nadie que se queje. Están todos bien, al 100%, por lo menos eso me transmiten. Hay poco tiempo para entrenar, cuatro pautas, y el equipo va a llegar bien al encuentro. Contamos con todos salvo Pablo y Campaña. Ha arrastrado unas molestias finales Mustafi, que a lo mejor no puede entrar en la convocatoria, pero sí que recuperamos a Rober Ibáñez.

Final ante su exequipo

Siempre que juegue contra el Alavés va a ser especial. Ahora las circunstancias han hecho que sea en una final, en un play off que a uno de los dos nos mete en Primera División. El recuerdo que tengo de Vitoria es magnífico, me llevo el cariño de toda la gente de allí, pero ahora estamos enfrentados, cada uno tiene que mirar por sus intereses. Lo afronto con muchas ganas, con mucha ilusión, motivado. Me hubiese gustado que hubiésemos subido los dos, no va a poder ser así que cada uno a defender sus intereses. Nosotros pondremos todo lo que tengamos a nuestro alcance para que el Levante el año que viene esté en Primera División.

Puntos fuertes del Alavés

Nos conocemos bastante. El contexto es diferente, la forma de jugar no cambia tanto. Nos tenemos todos muy estudiados, al final es cómo llegue cada uno, ellos tienen un día menos para recuperar de cada al partido. He visto los partidos contra el Eibar y es un equipo muy competitivo, le mete mucha intensidad a la acción, sale bien, tiene jugadores rápidos, desequilibrantes, muy buen juego por fuera, transiciones... además es un equipo que tiene ese poso para medir los tiempos del partido. Va a ser un partido complejo que nos va a exigir el máximo.

Lo que más le preocupa del rival

Les conozco bastante bien porque he coincidido con muchos de ellos. Conozco su potencial, sé que por fuera es un equipo que por sus bandas te hace daño, crea peligro, saca muchos centros. Sabe medir muy bien el encuentro para que no les lleve a ponerse nerviosos. Es un equipo que madura el encuentro, que va masticándolo poco a poco y que a veces te lleva a la desesperación, a que te equivoques. Nosotros vamos a intentar hacer nuestro fútbol, estar muy atentos en las ayudas por banda y ser muy efectivos en las dos áreas. Tienen mucha pegada, es un equipo que cuando llega hace daño.