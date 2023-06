Ascender a Primera División, cuyo camino es tan apasionante e ilusionante, no es una tarea sencilla. Ni mucho menos, es un camino de rosas. Para competir frente a los mejores debes ser el mejor. En todo. El Levante, que presume de haber accedido a la última ronda de la promoción de ascenso casi sin despeinarse, puede tener el beneplácito de creérselo.

Su rendimiento en el campo, sobre todo en el último mes, no es para menos. Sin embargo, su regreso la élite deberá rematarse, y por encima de todo, ser trabajado sin negociar esfuerzos en el partido de vuelta. El Alavés, último obstáculo, puso las cosas muy difíciles en el partido de ida de la final del playoff. Exprimió al máximo al Levante y, en casi todo el encuentro, lo superó. No obstante, para tumbar al Levante, cuya principal virtud es la de resistir a los golpes, hace falta mucho más.

El empate, a pesar de que no encaja en el ideal de los granotas, fue el resultado que tendrán que defender los levantinistas en Orriols para subir a Primera tras sobrevivir a la batalla de Mendizorroza. Sobran motivos para creer. Pero, por encima de todo, para no dejar de insistir.

Pese a que, antes de que transcurriera un minuto de partido, el Levante mandó un balón rozando el palo con un disparo de Joni Montiel desde fuera que se marchó a saque de esquina, el Alavés puso sus cartas encima del césped de Mendizorroza y fue a asfixiar a su rival. Al equipo de Javi Calleja, por penúltima vez esta temporada, le tocó demostrar que su mayor virtud reside en la retaguardia. Sobre todo en los ataques procedentes desde la banda derecha, donde Luis Rioja se posicionó como un recurso de elevada peligrosidad que Álex Muñoz se encargó de limitar.

Envuelto de un ambiente digno de Primera División en Mendizorroza, el Alavés puso intensidad y el Levante no tuvo más remedio que actuar a fogonazos. A pesar de que en la primera parte no tuvo que intervenir Joan Femenías, la sensación fue alto riesgo. De que la tendencia y el merecimiento hacia la victoria caía en el bando local, demostrando que las dos derrotas en temporada regular no condicionó su actuación en la ida de la final por el ascenso a la élite. Los comandados por Calleja, a pesar de oponerse en todo momento, no tuvieron opciones, por lo que el descanso, después de verse un escalón por debajo de su rival durante prácticamente toda la primera mitad, fue un alivio. De que el empate fue el mejor resultado para afrontar el intervalo.

De hecho, al Levante le vino bien parar. Detenerse, analizar y buscar nuevas vías hacia el triunfo. El equipo de Javi Calleja, como mínimo, jugó con más precisión. Y a partir de ahí, empezó a despertar, aunque fuera con destellos, todo su poder. Tal y como sucedió en la primera mitad, Joni Montiel, al poco tiempo de iniciar el segundo tiempo, aprovechó un error defensivo para, por primera vez en el partido, probar los guantes de Sivera. El ‘20’, desde el costado de la media luna del área, aprovechó un desajuste defensivo para exhibir su fuerte disparo, pero la estirada del meta valenciano impidió que el Levante se pusiese por delante.

Sin embargo, los de Javi Calleja empezaron a coger territorio sobre el verde. La prueba de ello fue, instantes más parte, un remate de Álex Muñoz, después de una pelota parada de Pepelu, que se fue por encima del larguero por poco, de la misma manera que un centro lateral de Marc Pubill, cazado de cabeza y a bocajarro por Bouldini, se marchó desviado, también, por poco.

No obstante, el paso al frente del Levante se convirtió en un encuentro a ida y vuelta donde el Alavés se sintió fuerte. Un disparo de falta de Toni Moya, al que Joan Femenías respondió con una notable parada, y un remate con la testa de Tenaglia, que atrapó el ‘13’ en la línea de gol, fue lo más cerca que se quedaron los de Luis García Plaza de abrir el marcador.

No obstante, el Levante también tuvo la suya. Muy clara, además. Después de que Vezo, detectando un hueco entre la retaguardia babazorra, encontrase a un Wesley cuyo potente disparo fue repelido por Sivera, el ‘7’ se la dio a un De Frutos que, en carrera y llegando desde atrás, ejecutó un lanzamiento que se fue lamiendo el palo. Un empate que, visto lo visto, tuvo una visión positiva. Ahora, el deber pasa por rematarlo en el Ciutat de València. La ocasión, sin duda, lo merece.