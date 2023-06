De un Levante de Champions Jorge Vilda sólo ha apostado por una jugadora para representar a España en el Mundial: Alba Redondo. De las demás se ha olvidado. Es llamativo, y números en mano injusto, que María Méndez ni siquiera haya formado de la prelista de treinta jugadoras, de las que tendrá que descartar posteriormente a siete.

La asturiana, una de las capitanas del equipo, ha sido fija esta temporada a las órdenes de Sánchez Vera. Ha disputado 27 partidos de la Liga F y uno de la Copa de la Reina, en los que ha sido autora de dos goles y cuatro asistencias y, sobre todo, un muro atrás. En noviembre debutó como internacional contra Argentina y había repetido en las listas de febrero y abril, aunque de esta última se cayó posteriormente por lesión.

A la defensora no le afectaba el regreso de tres de las quince jugadoras que habían pedido no ser seleccionadas: Mapi León no ha accedido a volver y Andrea Pereira sí se había declarado seleccionable pero Vilda no ha apostado por ella. La lógica invitaba a pensar que las centrales que han venido jugando en anteriores convocatorias iban a figurar, al menos, en la prelista.

Siendo fijas Irene Paredes, Ivana Andrés y Rocío Gálvez la cuarta plaza parecía ser para María Méndez. Sin embargo el seleccionador ha optado por dos suplentes del Barça para jugársela entre ellas: Laia Codina y Jana Fernández. Han disputado 17 y 7 partidos con su club respectivamente este curso, viniendo la última de una lesión de gravedad. Ambas debutaron después de que 'las 15' pidieran no ser seleccionadas y su renuncia abriera la puerta a muchas futbolistas jóvenes.