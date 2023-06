Sin lugar a dudas la noche del sábado 17 de junio ha sido una de las más duras en la historia del Levante UD. La dramática derrota contra el Deportivo Alavés dejó a los granotas sin un ascenso que está a poco más de medio segundo. Un desenlace terrible en lo que debía ser la gran fiesta del ascenso en Orriols.

Aunque el sueño estuvo vivo durante una eternidad, una mano involuntaria de Róber Pier dentro del área consumó uno de los mayores dramas en la existencia granota.

El futbolista ha escrito un largo mensaje en su Instagram en el que ha manifestado su dolor y ha animado a todo el levantinismo tras un día tan cruel.

Las emotivas palabras de Róber Pier al levantinismo

Es una pesadilla. No os podéis imaginar el dolor de mi corazón. De ser el mejor día de mi vida a ser el peor. Por unos segundos. Por un rebote que dudo que sea penalti.

Soy un granota más, era un sueño conseguir este ascenso, por todos vosotros, por nosotros. Lo he luchado como el que más, la gente lo sabe, me he dejado la piel siempre y cuando se me ha necesitado, por mi equipo, por mi club. Lo haría una y mil veces.

El fútbol no me ha dejado un camino fácil la verdad, he aprendido muchísimo, me he hecho fuerte, he aguantado muy bien adversidades, pero esto, sinceramente, no lo merecía.

Hoy no hablo como un futbolista, os hablo yo, os hablo desde lo que soy, una persona que quiere a este club un mundo y que lo está pasando mal, es un golpe muy fuerte y muy cruel.

Para acabar, que no os quepa duda que pase lo que pase esto será un aprendizaje más, que tengo mucha fuerza dentro y la voy a sacar.

El fútbol, la vida, nos ha hecho daño, pero seguiré adelante con todo, más fuerte.

Os quiero granotas, mucho ánimo a todos