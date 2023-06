Pese a las horas transcurridas tras el batacazo contra el Alavés, el dolor sigue muy presente entre los que sienten al Levante como algo propio. El equipo levantinista perdió la oportunidad de ascender a Primera División en el último suspiro y de la forma más cruel posible: un penalti señalado en el tiempo de descuento de la prórroga y materializado por Asier Villalibre. El sueño de ascender a Primera tendrá que esperar. Se pospone, como mínimo, a la próxima temporada después de no subir de forma directa por una diferencia de goles y no hacerlo en la promoción por un revés de mala suerte. Sin embargo, el resultado del curso es de una catástrofe de dimensiones gigantes independientemente de las formas. El club puso toda la carne en el asador. Apostó todas sus cartas y, sobre todo, sacrificó su viabilidad para lograr un ascenso que no solo le devolviese a la élite del fútbol español, sino que le diera mimbres de crecimiento de cara al mañana. No obstante, el futuro, en medio del aturdimiento que supuso el revés de caer en el último suspiro de la final del ascenso, entra en una dimensión de elevada incerteza, donde subir a Primera División urge más si cabe y donde, salvo escenario inconcebible, se deberá reajustar la estructura del Levante como club.

Relacionadas Maldito yunque de la adversidad