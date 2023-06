Mientras el club intenta levantarse emocionalmente del golpe sufrido contra el Alavés, el encuentro entre Javi Calleja y Felipe Miñambres en el Ciutat de València, larga y tendida, sirvió para, a la espera del rumbo que tomará el Levante a nivel estructural, mirar de frente a un futuro donde el reto será el de subir a la élite del fútbol español con menos recursos que en la temporada 22/23. De hecho, los tiros pasan por darle forma a una plantilla que deberá ser confeccionada mediante una economía reducida.

Tanto el director deportivo como el entrenador levantinista son conscientes de la situación actual, y ambos, asumen el desafío de volver a ser un equipo candidato a conseguir el ascenso a Primera División a lo largo del curso 23/24. Sin embargo, las dos partes se ven obligadas a trabajar en una plantilla donde la rentabilidad económica será la línea a seguir, al igual que abordar unas operaciones que encajen y sean soportables en las cuentas del club.

Por ello, el club debe debilitar su equipo en forma de ventas para amortizar el golpe de no ascender a Primera División. De ahí el reto de no disminuir el nivel con jugadores más rentables. En Orriols existe la necesidad de vender a cambio de 5 millones para no dar pérdidas por tercera temporada consecutiva. En el escaparate de ventas, por necesidad procedente del club, se encuentran Pepelu, Jorge De Frutos y Rúben Vezo, a la espera de que se puedan sumar más futbolista al aparador del Ciutat de València.