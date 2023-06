El presidente del Levante UD, Quico Catalán, ha explicado públicamente ante los medios de comunicación su decisión de abandonar la presidencia del Levante UD cuando finalice su mandato, en diciembre.

"Me voy a mi casa porque se ha acabado mi ciclo", ha manifestado. "Aunque el equipo hubiera subido me hubiera ido porque así se lo prometí a mi mujer". "Me voy dando gracias a Dios y dando gracias a todas aquellas personas que han estado a mi lado desde el primer día, que me dieron la oportunidad, a la administración concursal que confío en mí, en concreto a Vicente Andreu, porque ha estado mucho más tiempo después junto a mí", ha explicado.

"A todo ese Patronato que un día apareció por un Consejo de Administración, a todos mis compañeros del Consejo. A los que dimitieron y los que se tuvieron que ir... al cielo. A Ramón Vilar y a mi padre".

"Quiero dar las gracias de corazón a todos mis compañeros del club. A Alberto, que seguramente es el que más tiempo lleva a mi lado. Digo Alberto porque está aquí, hay muchos más. Darle las gracias a cada uno de esos compañeros del día a día, que más allá de trabajadores han sido compañeros. A todos aquellos jugadores y jugadoras que se han dejado la vida por este escudo, que nos han permitido vivir momentos únicos e irrepetibles", ha añadido.

"Gracias de corazón a todos los que han vestido este escudo, gracias a los medios de comunicación por estar ahí, por contar las bondades y no bondades del Levante, por acompañarnos en este caminar, dar las gracias de corazón y lo digo enserio, a los críticos que he tenido, porque esa crítica me ha hecho fuerte, me ha hecho recapacitar y me ha escucho escuchar y entender".

"He tenido el orgullo que cualquier levantinista querría tener y es ser presidente de su club. Sin ser propietario del club, lo he sentido como propio porque lo siento. Seguramente si hubiera sido propietario ciertas cosas que no he hecho las habría hecho. Dar las gracias al fútbol español por tanto cariño, por tantos amigos que me llevo, a tantos amigos en LaLiga de fútbol profesional, seguiré siendo vicepresidente de LaLiga hasta que tenga la oportunidad de despedirme. Me voy tranquilo porque yo tenía un objetivo y es en momentos donde ha habido una pequeña dificultad aportar soluciones a la Fundación. Lo he hecho y a partir de ahí se decidirán las cosas que se tengan que decidir. A mi Consejo actual darle las gracias de corazón. Por todo", ha añadido.

"Cuando en la época del Covid nos dijeron lo que pasó no me podía imaginar lo que iba a pasar y el destrozo que nos iba a generar. Quiero dar las gracias por la oportunidad de haber podido asumir este honor. El haber podido asumir decisiones acertadas para vivir una época y momentos muy importantes en la historia de este club. Hacer un club respetado no solo en esta ciudad sino fuera de esta ciudad, en todo el fútbol español, y es algo por lo que tenemos que seguir luchando. Se va Quico, cuando sea, pero se queda el Quico levantinista. Se queda el Quico que irá a tribuna a apoyar al equipo junto a su familia. El Quico que estuvo en Écija perdiendo un ascenso, el que estuvo en la ciudad deportiva del Real Madrid, el que estuvo en Lleida... Dios quiera que pronto pueda ser uno que vaya a la fuente a celebrar el próximo ascenso. Y acabo... perdón si me he dejado a alguien. Gracias a la afición por su cariño y por todo. Si hay algo que entendí siempre es que la afición es lo primero para este gran club, dios quiera que el que llegue apueste tanto por este club y por esta afición.

La primera decisión que se tomó fue poner a la venta una campaña de abonos en el 2010, en el mes de enero. Me mataron y nos mataron. Abonos que venían de la mano de otros abonados, que si tenéis presente siempre lo hemos hecho. Siempre hemos tenido muy presente a la afición. Lo que hemos querido siempre es que nuestros abonados vivan las cosas que han podido vivir y que los niños estén orgullosos de ir con esa camiseta del Levante al colegio y que vivan todo eso. Eso me lo llevo con mucho orgullo. Con campañas, con promociones, etc. Me lo llevo porque yo soy parte de esa afición y yo soy uno más".

Para acabar, ya emocionado, Quico se ha querido acordar de su padre, recientemente fallecido y un hombre que siempre estuvo al servicio del club de sus amores, el Levante UD. "Gracias Papá por hacerme del Levante. Gracias por este sentimiento que heredé de ti. Espero que estés orgulloso de mi. Gracias Mamá por estar siempre ahí. Vas a recuperar un hijo. Gracias a mis hermanos que han querido estar aquí. Gracias por estar siempre ahí, por quererme a mi y a mis hijos, por ayudarme a criarlos en muchos momentos, gracias a ti Chus cariño por todo, por en muchos momentos de dificultad decirme 'hay que seguir Quico', respetar cuando decías que me tenía que ir a casa y yo no me iba y gracias a Lucía, Javi y Rocío. Espero que estéis orgullosos de lo que ha hecho Papá y de haber heredado ese sentimiento del iaio. Ahora más que nunca hay que animar a este Levante".

"Lo más bonito es que hoy el Levante es algo muy reconocido y es una realidad. Cuando en el 2009 yo entré aquí mirabas hacia los lados y no veías a nadie. Nadie se acercaba. Y hoy la dimisión del presidente del Levante, que por cierto no he dimitido, sale la noticia en Madrid me dicen y tiene una repercusión, lo más importante que me llevo es la transformación de este club. Todas las mañanas mi máximo orgullo era honrar ese escudo. Lo hemos conseguido. Este club tiene una reputación muy importante. Pasados 14 años, si esto hubiera ocurrido en 2009, ahora te puedo garantizar que si el Levante pusiera el cartel se vende, la cola llega al Miguelete".

"Me siento orgulloso de esta transformación. De esa masa social del Levante. De la regeneración de esa masa social. Hoy somos una entidad de prestigio en Valencia y en España. El Levante en estos 14 años creo si no me falla la memoria, salvo el año que descendimos hace 6 años, ha estado en todos los órganos de gobierno donde se solucionan y se plantean los problemas del fútbol. Miembros de la comisión delegada, tanto en primera como en segunda, ha sido vicepresidente de segunda y lo ha vuelto a ser. En mis primeras reuniones en 2009 era ir a pelear el convenio de acreedores y no era nada fácil. Ahora teneoms que estar muy orgullosos de lo que es el Levante".

Y para acabar, Quico quiso dejar, antes de cerrar su intervención y ser aplaudido por todos los presentes, un mensaje. "Un mensaje de tranquilidad y estabilidad: el Levante no se vende. El Levante está estable y solo tiene que buscar unas soluciones para arreglar unos problemas que tiene. No se van a regalar futbolistas, ni se va a regalar nada de nada y no lo voy a permitir. Yo que sigo siendo el presidente del Levante hasta el último instante voy a defender eso".

Los motivos de la marcha de Quico Catalán

"Hay varios motivos por los que me voy. Aprovechar algún dato para que lo tengáis muy presente. Esos 45 millones de euros que hemos generado nosotros, para vuestra información porque es importante, sabéis cuánto perdió el fútbol profesional cuando el Levante solo perdía 45 millones de euros, todos perdimos 1.040 millones de euros. De los 1.040, 45 son del Levante. Fuera de esos, y el ejercicio no está cerrado y a lo mejor hasta no perdemos, no lo sé, en este ejercicio, de los 14 ejercicios que ha tenido el Levante, salvo esos 2 en los que el Levante pierde 1.040, los Consejos de Administración que presido yo han dado Superávit, todos han dado Superávit e incluso de dos cifras. Hay clubes que le dieron solución a eso. 400 millones en ampliaciones de capital han ejecutado algunas SAD en estos dos últimos años, para solventar los 1.040 millones de pérdidas, eso no lo hemos podido ejecutar", ha indicado.

"Me voy por muchos motivos, pero el fundamental por responsabilidad. Porque me siento responsable de la situación actual. Y no son datos míos. Son datos de LaLiga de fútbol profesional. Cuando el Levante ha dado esos 45 millones de pérdidas en dos años, el fútbol español daba 1.040. Hubo clubes que fueron a ampliación de capital y otros que no pueden hacer ampliación de capital. Pero me voy porque me siento responsable. Porque el año pasado bajamos de categoría y no hemos podido cumplir el reto de ascender. Lógicamente empieza una nueva etapa y tiene que empezar una nueva etapa en el Levante. Y se van a tomar decisiones importantes. Ha habido etapas donde con este Consejo podríamos haber tomado ciertas decisiones: una cuando descendimos, otra los dos años del Covid... y no se tomó ninguna decisión contra la organización del club. Fuimos de los pocos clubes que no tomó ninguna medida. Salvo un acuerdo con los futbolistas del primer equipo y el equipo del presidente, que se aplicaron una reducción. Y la última es este año. Tu tienes una estructura de primera y si este club tiene que amoldarse a lo que va a generar este ejercicio y va a tomar decisiones la primera decisión es que el máximo responsable se tiene que ir a casa. Ni más, ni menos. Antes decía que si hubiéramos subido me iba igual. Me voy por responsabilidad porque el máximo responsable soy yo y por tanto me tengo que ir. Y segundo porque acaba una etapa en mi vida. Porque necesito descansar".

"Igual que un dia dije Manolo tiene que volver a ser Manolo. Quico tiene que volver a ser Quico. Por responsabilidad. Ante lo que viene que es equilibrar el club, tengo que asumir esa responsabilidad. Mi sueño era volver a construir el Levante de la 18/19 o el de la 19/20, pero por desgracia para mi no ha podido ser. Entre otras cosas porque no me he sentido con fuerzas y no las habría tenido tampoco en Primera División. No he hecho magia, soy una persona normal, pero me he dejado todo por este club. Me voy por responsabilidad y porque como persona necesito aire. Que a lo mejor es un mes y medio o dos meses. Me siento más que capacitado sin embargo para poder seguir liderando este proyecto. Pero creo que esa oportunidad la he perdido".

Ahora... ¿Es definitiva su marcha? "En función de lo que pase en el Patronato de la Fundación veremos qué pasa. Sigo siendo el presidente, voy a luchar mañana con el director deportivo igual que estaba haciendo antes por un jugador que quieren comprar, que nadie piense que me voy ya, estamos en un proceso y se están dando unas circunstancias", manifestó.

Adiós al Levante UD tras trece años de presidencia

Quico Catalán, tras trece años liderando el proyecto levantinista -11 de ellos en Primera-, había comunicado su decisión previamente en una reunión en la que se ha terminado tanto su silencio como el de su Consejo de Administración.

Tras concluir su mandato, a finales de año, Quico dirá adiós. Con su decisión tomada en firme ha presentado ante los patronos un plan de acción de cara a los próximos meses. El hasta ahora consejero José Dánvila adquirirá a partir de ahora mayores competencias tanto en la parte operativa como en la deportiva, siempre y cuando el Patronato acceda al visto bueno a esta opción, que propone una ampliación de capital de 15 millones de euros. Queda abierto, a su vez, el periodo para que otros posibles candidatos a la presidencia presenten sus programas.

"Cuántas veces te equivocas a lo largo del día. Pues yo una más. En esta vida pasa una cosa. Nadie somos imprescindibles. Llega un momento que las caras cansan y tomar decisiones erróneas... pues yo me he equivocado en cosas. He reconocido en muchas ocasiones que me he equivocado en cosas pero hoy no me apetece. Han ocurrido cosas que nos han impedido conseguir objetivos. Y no me arrepiento. El verano del 19, si el Consejo y Quico dicen, vamos a seguir igual, aunque tengamos futbolistas en edad top para ser vendidos... Vamos a apostar por una plantilla con más solvencia... Ese día tomamos una mala decisión, porque no contemplamos que el día no se cuantos de marzo iba a venir un Covid e íbamos a perder millones de euros. ¿Me arrepiento de aquello? No porque creo que era apostar por una plantilla joven, porque creo que era una plantilla con potencial económico... Creo que el año pasado cometimos errores también y no te puedo decir algunos concretos. Estamos aquí, han sido 14 años, me habría gustado ser el primer presidente en subir 3 veces a Primera y no lo he conseguido. Aunque sí soy el presidente que ha descendido dos veces a segunda. También el que ha tenido 11 de 15 en Primera. Pones la balanza y creo que alguna cosa he acertado", dijo como balance final.

Caso Pepelu

"Pepelu tiene una cláusula. Si Pepelu se quiere ir al Valencia, Pepelu se lo comunica al Valencia y el club tomará decisiones. Nosotros hemos remitido a la cláusula y hay interés. Hay tres partes. El Levante no quiere vender a Pepelu, parece ser que el Valencia quiere a Pepelu porque nos lo transmite su entorno. El Levante puedo decir que no va a vender a Pepelu por menos de la cláusula. Pero cuando esta tarde yo estaba hablando de jugadores, estaba hablando de otro".

Director deportivo y entrenador

"Yo creo que tenemos un grandísimo director deportivo. Sinceramente lo digo. Con los argumentos que le ofrecimos el verano pasado construyó una plantilla que a falta de pocos segundos no ascendió. Es un gran profesional, honrado y el coste de la salida de Felipe son cero euros. Porque así me lo transmitió él. Pero nosotros necesitamos de buenos profesionales y Felipe lo es. Muy conocedor de este sector, su trayectoria lo avala, llevaba trabajando la planificación todo el año pasado, no hemos firmado todos los jugadores que hemos firmado estos días porque si, sino porque hay un gran trabajo detrás. Por eso este consejo avala la dirección deportiva. Y esta avala a su entrenador. Por tanto el consejo escucha a la dirección deportiva. Si te vas a los números, los números de Calleja son de ascenso directo. En esta vida todos cometemos errores, pero creo que mi responsabilidad es mía. Y la de ellos es otra distinta. Si hoy fuéramos al mercado firmaríamos a Calleja. Tenemos un gran entrenador y vamos a hacer una gran plantilla. Llevamos varias incorporaciones y no sé cuántas hemos anunciado, pero alguna más se anunciará en breve. Hay un trabajo detrás".