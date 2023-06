El Levante no negocia per Pepelu i remet als 5 milions de clàusula

'Hi ha cas Pepelu'. El València vol fitxar al jugador franquícia del Levante UD Pepelu este estiu. El club treballa en la incorporació del migcampista valencià davant la necessitat de l'entitat granota de vendre jugadors.

L'operació està en marxa i els contactes entre les dues parts es porten produint des de la setmana passada. Ara mateix no hi ha negociació com a tal. Segons ha pogut saber SUPER, el Levante no negocia pel futbolista i remitent als 5 milions de la seua clàusula de rescissió.

Pepelu va renovar amb el Levante el 9 de juny de 2022 per deu temporades fins al 30 de juny de 2032 amb una clàusula de rescissió de 5 milions d'euros. El futbolista també té ofertes d'altres clubs espanyols i de l'estranger. Una d'elles del Getafe, segons ha pogut saber este periòdic, molt per davall del seu claúsula.

El jugador, si ix, vol que siga deixant la major quantitat de diners en les arques del Levante per a ajudar econòmicament el club. És a dir, els 5 milions d'euros de la seua clàusula perquè les tres parts estiguen satisfetes.

El València coneix la situació contractual de Pepelu i treballa perquè el granota reforce el centre del camp, molt minvat amb les eixides de Nico González i Ilaix Moriba, la suplència d'Hugo Guillamón en la recta final de la temporada i la més que probable venda de Yunus Musah.

Pepelu encaixa a la perfecció en el perfil de futbolista que busca el Director esportiu del València Miguel Ángel Corona i Rubén Baraja per a renovar la plantilla i reforçar el centre del camp. Convertit en estendard del Levante als seus 24 anys, esta temporada ha disputat un total de 47 partits oficials amb els granota.

El València saldaria amb el fitxatge de Pepelu un vell dèficit en la posició de migcampista defensiu. L'equip ha patit molt en eixa posició durant els últims anys fins al punt que els tècnics s'han vist obligats a reconvertir a Hugo Guullamón de migcampista. Pepelu pot ser el '6' que tant exigix esta plantilla desequilibrada.

El Levante està obligat a vendre als seus principals actius com a conseqüència de la seua delicada situació econòmica. El club s'està preparant per a perdre les seues estreles des que l'equip no va aconseguir l'ascens a primera divisió. Pepelú és des d'eixe dia un dels principals candidats a ser una de les vendes. El València ho sap i ho vol.