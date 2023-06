Se acabó el silencio de Quico Catalán y su Consejo de Administración. Once días después de consumarse el no ascenso a Primera el presidente del Levante UD ya está reunido con los patronos de la Fundación para dar explicaciones sobre una temporada en la que no se ha cumpido el objetivo deportivo de subir de categoría y tampoco, a falta de dos días para que concluya junio, el económico.

En un día marcado por la posible salida de Pepelu la actividad está ahora en el Ciutat de València. La reunión ha arrancado a las 16:30 con el informe del presidente sobre la situación del club y la presentación y aprobación de las cuentas anuales y el próximo presupuesto. El dirigente informará sobre todos los detalles de la situación actual del club y se someterá a la votación entre los patronos. El Patronato se compone de tres representantes del Consejo (Quico Catalán, Paco Fenollosa y Luis Calero), seis accionistas elegidos por los accionistas, otros tantos designados por el propio Patronato y siete instituciones (Generalitat, Diputación, Ayuntamiento, FFCV, Delegación de Peñas, FROG y la Asociación de Veteranos). El ente está presidido por Vicente Furió. Éstos son los encargados de escuchar las explicaciones sobre la gestión deportiva y económica de la temporada 2022/23 y las soluciones para el futuro más inmediato, que pide decisiones.