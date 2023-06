Este miércoles ha trascendido el interés del Valencia CF en el mediocentro granota Pepelu. El jugador, que renovó por una década el año pasado con el conjunto que le formó desde las categorías inferiores, ha sido vinculado al club de Mestalla de cara al próximo curso tras el no ascenso del Levante UD a primera. Una de las piezas claves en el vestuario granota y en proyecto levantinista para regresar, cuanto antes, al fútbol de élite.

Pues bien, Superdeporte ha informado al trascender la información de la intención del Levante UD. Pepelu no está en venta y solo saldrá si el Valencia CF -o cualquier otro- ponen sobre la mesa su cláusula, de 5 'kilos'. Quico Catalán, en la rueda de prensa en la que anunciaba que no seguirá como presidente granota al concluir su mandato, ha hablado al respecto y se ha emocionado -incluso le han saltado algunas lágrimas- contando su historia con Pepelu. "Es algo personal".

"Pepelu tiene una cláusula. Si Pepelu se quiere ir al Valencia, Pepelu se lo comunica al Valencia y el club tomará decisiones. Nosotros hemos remitido a la cláusula y hay interés. Hay tres partes. El Levante no quiere vender a Pepelu, parece ser que el Valencia quiere a Pepelu porque nos lo transmite su entorno. El Levante puedo decir que no va a vender a Pepelu por menos de la cláusula. Pero cuando esta tarde yo estaba hablando de jugadores, estaba hablando de otro", ha dicho en primer lugar.

"Pepelu para mí no es un jugador del Levante. Aunque él no lo sepa, aunque seguramente lo sabe, ese niño que entró en la ciudad deportiva de buñol era alguien especial para mí. Porque nos unían muchas cosas. Venía del mismo pueblo que me acogió cuando yo tenía 2 añitos. Para mí fue la leche cuando un día me llaman y me dicen que habíamos firmado a un jugador de Denia. Y encima ese jugador. Que su mamá había fallecido hace poco tiempo. Su mamá era amiga de mi familia, era secretaria de uno de los mejores amigos de mi padre. Pepelu es algo más que un emblema del Levante, es algo personal mío. No he hablado con Pepelu y nadie se ha dirigido a mí. No he hablado con sus agentes. Lo que le diría a Pepelu, no creo que deba decírselo públicamente, pero que tenga siempre muy presente una cosa. Que el llegó con 13 años a este club, que se ha convertido en un emblema de este club y esta gente, no es fácil hacer eso y que piensa las cosas muy bien. Que tome la decisión que tome le voy a respetar, pero que se dé cuenta de lo difícil que es en esta vida ser un emblema con 23 o 24 años", ha manifestado.

"Esto es mucho más sencillo. Conozco a Pepelu. Si todo lo que se cuenta es verdad, que parte lógicamente es verdad, cuanto antes directa y al pie. Ni el merece eso, ni el Levante merece eso, ni ninguna de las tres partes merecemos eso. En esta vida las cosas se puede hacer bien, mal o muy mal. Y creo que bien ya no lo vamos a hacer. Me da la sensación. Espero que se pueda reconducir todo eso. Creo que no pasa nada, en esta vida no pasa nada. El Levante no quiere vender a Pepelu y el Levante no necesita vender a Pepelu. Ni se le ha invitado a buscar ofertas, ni se le ha invitado a salir. Pepelu tiene contrato y Pepelu no tiene por qué salir. Otros pueden salir antes que Pepelu", ha concluido.