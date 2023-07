11:15

Inicia el turno de preguntas a Felipe Miñambres. ¿Era necesario jugarse el ascenso en esa jugada?

Mi reflexión no tiene nada que ver con cómo no se ascendió el ascenso. Hemos hecho algo mal seguro. Tomamos muchas decisiones. Después de la destitución de Nafti hemos estado en competición para subir directos. Son momentos puntuales. No creo que haya situaciones. El juego tiene muchos partidos. Ir todo a detalles no da la solución. El Granada fue mejor, después fue Las Palmas. Cometimos errores, pero achacar que no se asciende en una temporada de muchos partidos, a uno, es injusto. Tuvimos 5 titulares lesionados. Estuvimos, durante todo el trayecto, arriba. Estuvimos para ascender. Analizar toda la temporada en una decisión, o en un partido, o en las cifras de un jugador. No asciendes porque pierdes 0-1 ante el Alavés. Si hubiésemos subido no sacaríamos estas conclusiones. La temporada es muy larga.