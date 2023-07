Militar un año más en Segunda truncó una infinidad de sueños en clave granota. El fatídico desenlace de la temporada 22/23 privó al Levante de cumplir su ilusión de regresar a la élite del fútbol español y de conseguir los múltiples beneficios que arrastraba. Más allá de la bombona de oxígeno que hubiera supuesto en lo económico, e independientemente de que la plantilla no hubiera sufrido, en primera instancia, pérdidas sensibles tanto en lo deportivo como en lo emocional, subir a la máxima categoría del fútbol español sellaba una compra definitiva por Vicente Iborra que, tras un penalti dudoso, se esfumó por completo.

El ‘10’, tras cumplir con su sueño de volver a enfundarse la elástica levantinista, al aterrizar desde el Villarreal en calidad de cedido en el verano de 2022, seguirá su laureada carrera en Grecia de la mano de Olympiacos. El club más importante del país y tras ser una petición expresa tanto de Diego Martínez como de Antonio Cordón. Pese a ello, Vicente Iborra partirá hacia su nuevo destino con la mente puesta en volver al Levante. Haciendo que el tiempo de espera sea lo más mínimo posible y con el objetivo de volver a pelear, sea donde sea, por el honor del club de su vida.

Según pudo saber Superdeporte, el deseo del centrocampista de Montcada sigue siendo el de defender los intereses del conjunto levantinista cuanto antes, después de haber hecho todo lo posible para que LaLiga sea flexible a la hora de asumir la reducción de salario a la que el medio quería hacer frente para volver al Ciutat de València. Su marcha a Olympiacos, donde firmará a cambio de un curso y donde el combinado griego no abonará cantidad por traspaso, será simplemente una transición para que su vuelta se pueda formalizar en 2024. El sueño del eterno ‘10’ granota es el de retirarse como local en Orriols y dando el cien por cien hasta el último minuto de su carrera deportiva.

No solo volver, sino ser una pieza de gran utilidad tanto en el césped como fuera de los terrenos de juego. Tal y como ha hecho en la 22/23 y desde donde sea. Incluso, sin importarle la categoría. El no ascenso a Primera, y sobre todo, la imposibilidad de recalar nuevamente en el Ciutat de València debido al obstáculo de LaLiga por sus reglas de control económico, pospone la vuelta de un Iborra que, pese al revés tanto de no conseguir el objetivo de subir a Primera como de no volver al Levante, quiere cerrar su trayectoria deportiva en su casa.

La ilusión del levantinismo de contar con Vicente Iborra en la temporada de la revancha se esfumó cuando Miñambres contó la situación. «Son situaciones difíciles y muy complicadas. No es lo que perdone Iborra o pida el Villarreal. Para LaLiga tiene un valor, y para nosotros es muy difícil llegar a esas cantidades, en lo que a salario se refiere», dijo el director deportivo. El futbolista, que tuvo la posibilidad de firmar por el Olympiacos desde hace semanas, lo ha intentado por todo tipo de vía.

No obstante, después de agotar todas las opciones sin éxito, ante la inflexibilidad de LaLiga, no tuvo más remedio que aceptar la oferta griega. Sin embargo, su periplo en el conjunto dirigido por Diego Martínez será el paso previo a su vuelta al Levante. Esa es un intención y con esa finalidad se marcha al extranjero. El ‘10’, de hecho, ya cuenta los días para volver a vestir la camiseta azulgrana y para cumplir el sueño de una afición que, durante la 23/24, echará de menos a su ídolo por excelencia.