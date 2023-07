El Levante ha presentado esta mañana a sus cuatro primeros fichajes, que no serán los últimos, envuelto en un proceso de cambio de presidente y tras la dramática salida de Pepelu rumbo al máximo rival de la ciudad. En ese contexto, Felipe Miñambres no fue preguntado directamente por el centrocampista de Denia, pero le mandó un mensaje al ser preguntado sobre la búsqueda de nuevas figuras con las que se puede idenrificar la afición con la marcha de pilares como Iborra y Pepelu.

"El escudo está por encima de las personas, independientemente de quién esté aquí, siempre está por encima el sentimiento", comentó. Reconoció haber llorado en varias ocasiones al no poder realizar ciertos fichajes, pero nunca por ventas, dirigiéndose claramente hacia Pepelu: "He llorado por no incorporar jugadores pero nunca he llorado por ninguno que se ha ido. Para mí se acaba, miro hacia delante". También dijo haber estardo "unos días 'de luto', pero se acabó". "No me sirve de nada mirar atrás. Me voy a acordar toda la vida pero no me va a quitar el ilusionarme por los nuevos fichajes. La gente que es del Levante va a seguir siendo del Levante, independientemente de quién esté", concluyó.