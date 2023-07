El fútbol son goles. No siempre aseguran el éxito pero casi siempre te acercan a él y eso es lo que no tuvo el conjunto granota la pasada temporada en segunda. A pesar de eso, el cuadro granota se quedó incluso a unos segundos del ascenso porque en global el equipo era mucho mejor que la media, pero ese tanto de Villalibre dejó sin premio a la parroquia granota, que ahora mira el verano con incertidumbre. Por la situación del club y evidentemente por la confección de la plantilla. Han llegado jugadores a coste cero y se han marchado otros importantes como Iborra (acababa cesión) o Pepelu (rumbo al Valencia). Por su parte, Wesley y Soldado también han abandonado la disciplina del Ciutat de València pero ninguno de ellos fue ‘importante’ el pasado curso ni mucho menos. Su falta de gol y adaptación al equipo lastró al cuadro granota en muchos momentos y ahora el club afronta el verano con el mismo problema y con menos dinero. ¿Cuál es la situación del equipo?

En este instante, Javi Calleja cuenta con solo tres delanteros en nómina: Bouldini, Cantero y Dani Gómez, este último ha vuelto tras la cesión al Espanyol. En ese sentido, el Levante UD ve cómo los 8 goles del africano y los 3 del canterano son insuficientes. Dani de hecho en el Espanyol no marcó y su periplo fue prácticamente en blanco. Visto lo visto, el equipo además perderá con casi total seguridad a De Frutos, que tiene pie y medio fuera y será otra baja importante a pesar de no haber sido su año más goleador. En definitiva, el Levante UD tiene mucho trabajo por delante y necesita rastrear el mercado porque otro año sin ascenso sería crítico para la entidad del Ciutat de València.

La temporada 22/23

El Levante arrancaba el curso perdiendo a sus dos grandes goleadores de los últimos años. El impacto del adiós de Roger y Morales no solo se medía en lo ‘espiritual’ sino también en lo númerico. Segunda asomaba y aunque se bajara un peldaño el golpe fue tremendo. Miñambres no fue capaz de encontrar un punta que firmara 14 o 15 goles e incluso a pesar de todo eso, el Levante estuvo a unos segundos y un penalti en contra de ascender a la máxima categoría. En uno de los momentos más crueles para el levantinismo, Calleja vio cómo por segundo partido consecutivo se quedaba sin marcar y, de alguna manera, la falta de puntería le dejaba sin premio. El curso de Bouldini no ha sido horrible, pero sí es muy mejorable. Necesita encontrar regularidad y llegar a los dobles dígitos porque, a falta de un extremo que asegure casi 20 goles como en el caso del Granada, o un colectivo con presencia de más futbolistas y mejor defensa, como Las Palmas. Allí Sandro, Jonathan Viera y Marc Cardona hicieron 7 y Pejiño 6.

Todavía es pronto, pero la realidad es que el Levante no puede fallar de nuevo en esa búsqueda de un cazagoles y ese debe ser su objetivo prioritario de cara al mercado de verano. Por supuesto, y evidentemente, en la defensa también hay que firmar jugadores.