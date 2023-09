El aterrizaje de Oriol Rey al Ciutat de València ha tenido un impacto más que notable. Su rendimiento en el centro del campo no deja de sorprender y su actuación ante el Eldense confirma que ha caído de pie en el esquema de Javi Calleja. El medio, quien hasta la fecha ha disputado la totalidad de los minutos, le robó el esférico a su rival en nueve ocasiones, realizó tres regates, ganó siete duelos y, además de darle salida de balón a sus compañeros, merodeó por las proximidades del área con la finalidad de encontrar la portería de Guille Vallejo. Con un gol en su cuenta particular, el primero en su carrera deportiva, el ‘20’ mira de frente a su próximo adversario: un Elche que, como recién descendido, tiene como prioridad regresar a la máxima categoría cuanto antes. No en vano, el combinado de Sebastián Beccacece pudo ser el bando de Oriol Rey en verano.

El catalán, en los últimos meses de su contrato en el Mirandés, acumuló múltiples intereses para emprender una nueva aventura en su carrera deportiva. El Levante, entre otros tantos, quiso los servicios del ‘20’, pero el Elche sacó músculo e irrumpió con fuerza para firmar al centrocampista. Incluso, presentando una oferta superior en lo económico a la que le ofrecieron desde Orriols. Pese a ello, y agradeciendo el fuerte interés desde el Martínez Valero, Oriol Rey no dudó en recalar en el Ciutat de València por encima de los pretendientes. El proyecto deportivo, un Roger Brugué que le convenció para vestir de azulgrana, conocer a Quique Álvarez, con quien coincidió en la cantera del Barça, y la ciudad de València, entre otros aspectos, hicieron que se decantara por la vía granota para dar un salto en su trayectoria. Seis meses más tarde desde que se oficializara su fichaje por el Levante, Oriol Rey se ha ganado a la grada de Orriols y ya la tiene en el bolsillo. A pesar de ello, el ‘20’ quiere seguir dando un nivel más que reseñable, teniendo al Elche como próximo rival a batir. Oriol Rey ya es el líder indiscutible de la medular