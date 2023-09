Juanjo Maqueda ha cargado duramente contra Luis Rubiales. El que fuera futbolista del Valencia y segundo entrenador del Levante tuvo a sus órdenes al lateral en el club granota y asegura que no daba el nivel y estaba en el club porque era el confidente de Pedro Villarroel, el entonces presidente del club. El madrileño contó algunas anécdotas en una entrevista con La Galerna.

"Lo tuve como futbolista en el Levante, es verdad", arrancó. Y no le convenció ni dentro ni fuera del campo: "Como jugador era malo como carne de pescuezo. Como dirigente pues... ¿qué te voy a decir? No sé cómo llegó tan alto. Mira cómo nada más llegar cesó a Julen al frente de la selección solamente porque anunció que había firmado para la temporada siguiente con el Madrid. Lo cesó porque era con el Madrid, por supuesto, si llega a ser con el Betis o la Real no habría pasado nada".

Maqueda también valoró el incidente en Australia que le ha acabado costando el cargo: "Es verdad que ha podido haber algo de exageración con lo que hizo en la celebración del Mundial femenino, que tampoco fue como para ir a la cárcel, pero es un tipo que ha dejado muchas víctimas por el camino". De hecho, considera que su salida llega muy tarde: "Mereció haber sido apartado del puesto mucho antes. Mucho ha tardado. No sé si será verdad eso de que tiene información comprometedora del presidente del Gobierno. Podría ser, porque el modo en que le han ido tapando y perdonando tantas vergüenzas no es normal".

"Chivato", "pato mareado" e "indeseable"

El técnico le acusa, entre otras cosas, de ser el infiltrado de Pedro Villarroel en el vestuario. No le veía nivel pero no pudo hacer nada para desprenderse de él: "Era un chivato. Juan Ramón y yo tratamos de quitárnoslo de encima de lo malo que era. Estábamos en Primera y el tío no era ni para Segunda B". ¿El motivo por el que se quedó? Maqueda explica que por su relación con el máximo dirigente: "Corría como un pato mareado, pero el presidente, Villarroel, nos dijo que de ninguna manera, que no lo traspasaba. Lógico, después supimos que era su confidente. 'No, no, intransferible'. Ni que fuera Van Nistelrooy. Rubiales es un indeseable".