El levantinismo, en todo su esplendor, marcó en rojo el encuentro contra el Valladolid al tratarse del regreso de Joni Montiel al Ciutat de València. Fue solo una temporada, pero el flechazo, entre todas las partes, fue de tal trascendencia que nadie sintió insensibilidad cuando el madrileño se marchó a un rival directo para ascender a la élite. Sin embargo, su decisión, más que por convencimiento, fue por no fallar ni a su palabra ni a sus valores. Unos pocos minutos de diferencia impidieron que Montiel volviese a la que siempre considerará su casa.

«Tuve la opción de ir al Levante. Le dije a mi representante que me gustaría volver y me contestó que esperaríamos para que nos llamasen. Justo cuando lo tenía todo cerrado con el Valladolid, el mismo día que iba a firmar, Felipe Miñambres me llamó. Le dije a mi agente que qué hacíamos. Ya le habíamos dado la palabra al Valladolid. Nos parecía de poco hombre romper la palabra a pocos minutos de firmar. La culpa no es de Felipe. Se tuvo que pegar un verano de organizar, hacer números y de romperse la cabeza que tuvo que ser muy difícil», aseguró Montiel en Superdeporte.

A pesar del entusiasmo que despertó su regreso al Ciutat aunque fuera con la elástica del Valladolid, Pezzolano decidió desconvocarlo para la cita después de que el ‘21’ mostrase públicamente su descontento con su falta de participación. No podrá ni asistir al estadio, ya que el club vallisoletano le hará entrenar durante todo el fin de semana. Un escenario que frustra a un Joni que no quiere estar más tiempo sin demostrar sus cualidades. La ausencia de minutos, de hecho, extraña en un Levante que no solo conoce muy bien sus virtudes, sino que tuvo la suerte de disfrutar de ellas. Cuatro goles y siete asistencias en 47 encuentros oficiales en la 22/23 son cifras de prestigio.

«Estoy frustrado porque no estoy jugando lo que quisiera. Tengo la sensación de que después del 5-1 ante el Eibar se me señaló. Tras ese partido, el único jugador que no ha tenido minutos he sido yo. Fue un partido desastroso, pero todos los equipos tienen un día en el que recibes un bofetón. Antes del duelo frente al Eibar, contra el Andorra jugué mi primer partido como titular e hice gol y asistencia. Además, jugando fuera de mi posición habitual. Yo hago lo que tengo que hacer, que es entrenar, ser buen profesional y buen compañero. El resto no depende de mí», dijo.

Poco importa, más allá de la rabia provocada, que al coliseo del barrio de Orriols se le haya privado de reencontrarse con un futbolista al que solo le bastó un año para ganarse al público granota. El cariño, recíproco por ambas partes, siempre perdurará, al igual que Montiel nunca olvidará un año de absoluta felicidad hasta el trágico desenlace ante el Alavés. Un «recuerdo horrible. Sobre todo, por cómo fue: en el último minuto y por una mano que, si no pita, no hubiera pasado nada», reconoció.

¿Volver al Levante?

Más allá de aquel fatídico instante, el madrileño reconoció que sigue «sintiendo el cariño de todo el mundo. Fue un año muy bonito. Disfruté el día a día lo máximo posible porque era un espectáculo el buen ambiente y el vestuario que había. Fue una mejora personal y profesional increíble. He tenido suerte de estar en grandes vestuarios, con gente sana y que ayuda, pero dudo que vuelva a tener uno como el del Levante». Por ello, no tiene dudas sobre dónde quiere que se encuentre su futuro. «¿Volver al Levante? Sí, por supuesto. Sin ninguna duda. Claro que se puede dar. De hecho, espero que se dé», finalizó un Montiel rabioso por no pisar esta noche el Ciutat, pero que sueña con volver a hacerlo de local.