Dos partidos para terminar el año con buenas sensaciones es lo único que tiene el Levante UD por delante. El Huesca es la primera prueba de fuego y el punto y final a un año 2023 en el Ciutat de València a la espera de la última salida para visitar La Romareda. Será el capítulo final en un estadio que este año ha sufrido más de la cuenta y que estuvo a un minuto de volver a Primera. Sin embargo, la realidad es que toca remar sobre el césped de nuevo mientras la institución sigue con problemas económicos. Y eso es lo que intentará el equipo de Calleja en el partido contra el Huesca, un equipo que hace no tanto estaba en la máxima categoría y que ahora mismo está en puestos de descenso a Primera RFEF. El ejemplo está muy claro y es que nadie puede despistarse ni un segundo en una categoría en la que pasas de mirar promoción a mirar la zona baja en dos segundos.

Para el choque contra el Huesca, Calleja en la jornada de ayer pudo contar en el entrenamiento con Capa, quien se ha perdido los últimos dos choques. Sin embargo, más allá de las bajas, el aficionado levantinista es consciente de que no se puede dejar pasar una jornada más sin sumar tres puntos. El mantra de los empates y de ‘hacer bueno el punto’, algo que se suele decir mucho cuando se empata fuera de casa, tiene que acabar ya. Toca ganar al Huesca y también hacerlo contra un Zaragoza que está actualmente a dos puntos de los granota.

El objetivo en estos dos partidos finales de este año 2023 debe ser sin duda el de lograr los 6 puntos y recuperar las sensaciones que se tenían hace no tanto, cuando el equipo estaba en promoción de ascenso y con algo más de regularidad en cuanto a los resultados. Sin embargo, el conjunto dirigido por Calleja no puede entrar en esa espiral que el curso pasado ya acabó por devorarlo a pesar de llegar hasta el último suspiro con opciones de subir a la máxima categoría. En definitiva, el final del año va a ser un medidor de cómo empieza el 2024. Con dos victorias el optimismo crecerá. Con una victoria y un empate no frenará las opciones. Con alguna derrota...