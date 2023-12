Doce encuentros en liga, repartidos en 507 minutos, ha tardado Ángel Algobia en conseguir una marca poco habitual dentro de sus características como jugador, pero el tanto que marcó frente al Huesca será uno de los momentos que no olvidará jamás en su carrera deportiva. El centrocampista se emocionó durante su celebración y motivos no le faltaron. Sus problemas físicos le han privado de contar con más presencia en los planes de Javi Calleja, al igual que tener continuidad a lo largo de las semanas de competición. Por ello, su gol, además del gran partido que cuajó ante el Huesca, son energía para tener un mejor contexto personal en el futuro.

«He pasado unos meses complicados por lesiones y no estar al cien por cien. Eso acarrea problemas mentales y psicológicos. Todos se piensan que se juega con los pies pero la cabeza hace mucho en el fútbol. El gol ha sido explotar de felicidad por todo. El sufrimiento de mi pareja y familia también. Es un gol que ayuda al equipo y eso es lo que importa. En lo personal ayuda a seguir mejorando, pero voy a seguir dando el máximo y trabajando para lo que el equipo necesite. No soy un jugador que deba aportar esos goles, pero si se dan, bienvenidos sean», confesó un Algobia feliz y radiante en zona mixta.

Para haber arrastrado unas semanas complicadas en lo personal, el ‘23’ realizó un partido notable y demostró sus dotes pese a jugar más adelantado. El centrocampista, sin embargo, no quiere que sus actuaciones se estanquen, sino que busca seguir creciendo hasta alcanzar su versión más diferencial. «El trabajo desde que llegue da sus frutos y se ve en el campo. Es el partido más completo que he tenido. No ha sido mi posición habitual, pero hay que acoplarse. Hay que seguir adelante porque se puede dar mucho más», dijo, además de asegurar que tiene «buena llegada y acompañamiento al equipo» y que «la suerte o habilidad ha hecho que entre y contento por ayudar al equipo».

No obstante, Algobia no pasó por alto la mala segunda mitad que hizo el Levante y que bien pudo costarle la victoria. El medio reconoció que a los suyos les cuesta arrancar las segundas partes, pero no dejó escapar la complejidad de una Segunda División que está cada vez más cara. «Parece que si el rival tiene un hombre menos no vas a sufrir. Llevamos partidos que nos cuesta salir en las segundas partes. Se ha reflejado en el penalti. Metes a un equipo muerto en el partido. Segunda es muy igualada y siempre se va a sufrir. A principio íbamos como aviones y estos meses nos ha costado más. Cualquiera te puede ganar y todos pinchan. Debes ser constante y conseguir puntos para que, cuando fallen, ir a por ellos», dijo.