Una tortura de temporada en el Ciutat

El Ciutat de València tendrá que esperar, como mínimo, una temporada más para lograr el ascenso a Primera División. No será este año, para dolor, rabia y tristeza de una afición que, después de remar sin descanso, sin importar las circunstancias, cargó toda su frustración cuando el colegiado señaló el final del partido contra el Alcorcón. El empate no sirvió ni para soplarle a la nuca de la sexta plaza. No obstante, ni la victoria, que se esfumó en el descuento, hubiera valido para aterrizar a El Alcoraz con vida, ya que el triunfo del Oviedo ante el Andorra abrió una brecha insalvable de seis unidades con la promoción que permite pelear por subir a Primera División. Miñambres no quiere llamarlo fracaso, pero, sin duda, el curso 2023/2024 del Levante es tan decepcionante como bochornoso. Nadie garantizó un ascenso en agosto. Y más, después del cruel desenlace de la anterior temporada. No en vano, ninguno se imaginó que el año futbolístico terminaría en el mes de mayo, faltando una jornada y sin opciones matemáticas de volver a tocar el cielo de la élite del fútbol español.

El encuentro del domingo contra el Huesca será un simple trámite para lo que se avecina dentro de las profundidades del Ciutat de València. Las semanas veraniegas, otra vez, serán de movimiento y de tráfico en las oficinas del coliseo de Orriols, aunque los próximos meses supondrán una nueva reestructuración deportiva tras una temporada tirada por la borda. Iniciada de manera viciada por la división de opiniones sobre la continuidad de Javi Calleja después de perder el ascenso ante el Alavés, el equipo arrancó mostrando sensaciones positivas e invitando al optimismo a su gente, pero el transcurso de la competición, donde el conjunto granota empezó a desprender ausencia de ideas en su fútbol e incertezas para cerrar los encuentros, y las decisiones erróneas procedentes del VAR que despertaban pesadillas en Orriols, que lastraron la moral de la plantilla, comenzaron a dar pinceladas de lo que terminaría desembocando en una auténtica pesadilla.

Una racha de cinco partidos sin conseguir la victoria fulminó a Javi Calleja de su puesto en febrero. Desde la planta noble del Ciutat de València se consideró que el equipo necesitaba aire fresco y un cambio de chip para alzar el vuelo hacia los puestos de promoción. No obstante, a pesar de tener un abanico de opciones en el mercado de entrenadores, Felipe Miñambres decidió tomar las riendas de un banquillo y, tres meses después de su llegada, no ha logrado dar con la tecla. Compaginando la parcela técnica con sus labores de director deportivo, de la mano del astorgano se vivieron días emocionantes. Las victorias contra Sporting de Gijón, Elche y Zaragoza, cada una sumergida en un contexto distinto y especial, perdurarán en el recuerdo del levantinismo, pero el balance general de la etapa del nacido en Astorga es insuficiente: cuatro victorias, siete empates y tres derrotas en catorce enfrentamientos. Unos números que no han servido para recortar los tres puntos de distancia con los que Calleja se marchó de Orriols.

Felipe Miñambres, pese al desastre, comentó que por su cabeza no pasa dimitir. Será el encargado de confeccionar su tercera plantilla desde que aterrizó a la dirección deportiva granota, con el deber de vender antes del 30 de junio para que en el actual ejercicio no computen pérdidas y, por encima de todo, acertar, por fin, con el entrenador. «Tiene que ser lo primero, es clave», dijo Pablo Sánchez en Onda Deportiva Valencia, mientras Deportes COPE informó que ya hay acuerdo con Julián Calero. A su vez, el presidente aseguró, con vistas al año que viene, que el Levante tiene una «muy buena plantilla». Sin embargo, Felipe aseguró tras empatar contra el Alcorcón que, a pesar del trabajo, el equipo no ha estado a la altura de las exigencias. «Para conseguir el ascenso, o meterte en los sitios, tienes que tener a ocho o nueve a su máximo nivel. Nosotros no los hemos tenido. Un mes teníamos cuatro, otro tres, cambiábamos semana tras semana… No hemos acabado de juntar jugadores, a excepción de algunos que han hecho una gran temporada o han sido una sorpresa. Para ascender, sobre todo cuando no vienes de Primera, se nota. Se han esforzado, han trabajado, pero necesitas la mejor versión de cada uno. A veces las cosas no salen». Toca reflexionar y, sobre todo, trabajar para confeccionar un nuevo Levante al que no le dé vértigo el sueño de ascender a la élite del fútbol español.