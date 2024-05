PP y Vox rechazan el cambio de estatutos en la Fundación del Levante

La moción presentada por Compromís de reformar los estatutos de la Fundación del Levante no ha sido respaldada por el resto de partidos políticos a excepción del PSOE. La formación lamentó por mediación de un comunicado que VOX y PP se hayan echado a un lado ante la propuesta que ha sido puesta sobre la mesa en el Pleno del Ayuntamiento de València. A pesar del apoyo de los socialistas, el partido político encabezado por Papi Robles ve así su esfuerzo en vano, cuyo objetivo principal fue reestructurar los estatutos para garantizar el control del club y “evitar una venta encubierta”.

Papi Robles, a lo largo del Pleno, se dirigió a Català después de que la alcaldesa de València no se postulase a favor de la moción. “No se esconda. El Partido Popular y VOX, con la alcaldesa en cabeza, le está diciendo al Levante Unión Deportiva ‘búscate la vida’. Y después vendrán a decirnos que ellos fueron a arreglar no se sabe el qué. Igual después facilitan la reventa a un Peter Lim de turno. ¿Cuál es el problema que tiene la señora Catalá al defender que los clubes deportivos de esta ciudad sean clubes deportivos por delante del negocio?”, dijo la concejal.