Carlos Espí nunca olvidará la fecha del 26 de mayo de 2024, aunque el propio delantero, dentro de su sencillez, simpatía y timidez, recalca también la del 18 de febrero de este año por ser su «debut en el Levante». «2024 ha sido una auténtica locura», comenta, sonriente, en Superdeporte desde la grada del Ciutat de València: escenario que pisó por primera vez el pasado domingo y que, cuatro minutos después de saltar al césped, fue testigo de su primer gol como profesional a sus 18 años de edad. El atacante, pese al paso de los días, recuerda perfectamente el desarrollo de una jugada que no olvidará jamás. «Sacaron el balón, Fabrício la cogió en el centro del campo y, al ver el espacio, empiezo a correr mientras le pido el balón. No me ve, pero se la da a Carlos, quien controló y recortó, y me desmarco porque veo el espacio. El control se me quedó corto y lo cazó el lateral. Seguí hacia adelante porque llevaba toda la semana diciendo: ‘si juego, marco’. Estaba confiado. Despejó, me dio en la tibia y entró. Vi a todos mis amigos saltando, se volvieron locos, y a mi familia llorando», rememoró el delantero granota.

Procedente de Tavernes de la Valldigna, Carlos Espí ya es una figura reconocida en su pueblo y un motivo de orgullo para todos los vecinos que le han visto corretear por sus calles con un balón. En su escuela de fútbol se le cayeron los goles de los bolsillos, y aunque su salto al Levante fue desde el Alzira, su agradecimiento a la academia va a ser para siempre. «Les voy a regalar una camiseta», comentó en las páginas de SUPER. Sin embargo, la elástica de su primera diana como profesional ya la tiene guardada bajo llave para recordarla siempre, a pesar de que, cuando entró el balón en el fondo de las mallas, no se lo creyó. Solo asimiló lo sucedido cuando el árbitro señaló el final del encuentro. Un momento en el que estalló por todos los costado. «Me eché las manos a la cabeza cuando marqué. No me lo creía. Corrí y lo único que se me ocurrió fue tirarme al piso. Lloré por todo cuando acabó el partido. Fue un cúmulo de emociones. El debut en el Ciutat de València, marcar a los cuatro minutos de entrar, por ver a mi familia y amigos, y por no llegar a Huesca con opciones de playoff».

Su gol ante el Alcorcón ya es para siempre, pero su premio pudo ser mucho más mayor. «Diría que se hubiera caído el estadio (ríe)». Carlos Espí, con 2-2 en el marcador, todavía tuvo la oportunidad de hacer el tercero del Levante a falta de pocos segundos para terminar el choque. Aún le da vueltas a la ocasión a pesar de haber sido protagonista en el último partido liguero. Se quedó a centímetros. «Estaba yo solo. Primero hice un desmarque hacia adelante, luego hacia atrás, y, sinceramente, creo que me elevo muy bien, aunque un poco tarde. No entendí por qué se marchó fuera (ríe). Después, perseguí el segundo cuando Brugué y yo fuimos a la contra en la última jugada. Los delanteros le damos muchas vueltas a las que no metemos y esa era muy clara».

A pocos días de cerrar la temporada en El Alcoraz, y de arrancar los exámenes del segundo semestre de 1º de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Carlos Espí hace balance de un año que ha tenido absolutamente de todo, con el factor común de que lo que ha vivido en la 23/24 ha sido muy positivo. Describiéndose como un delantero «referencia», que busca bajarlas «de espaldas para jugar con gente que viene de cara» para así «girar y atacar el espacio», al ‘38’ se le ilumina el rostro contando, cronológicamente, el año futbolístico que, a falta de lo que suceda en Huesca, cerrará con 22 goles: 12 en División de Honor, tres en Copa del Rey Juvenil, cuatro con el filial, uno en Segunda División y dos con la Selección Española sub19. Ambos, en su debut con el combinado nacional. «Pasé de llorar de la tristeza en Oviedo, por caer eliminados de la Copa, a debutar en Ferrol. Llegué a València y enseguida me fui a jugar a A Malata. Cuando debuto, encima, lo hago sin poder ver a mis padres, porque se levantan pronto para ir a trabajar, y al día siguiente me marché a la Selección y marqué dos goles en media hora. Fue una locura. Fue muy bonito el partido de ida de la Copa Campeones. No rematamos y la vuelta fue una pena. Nos expulsaron a uno yendo 0-1, y pese a todo, las tuvimos para remontar».

Carlos Espí ya empieza a asimilar todo después de que sus pasos en el fútbol formativo hayan sido rápidos. No obstante, empezó a creérselo cuando el Levante fue a por sus servicios y, sobre todo, cuando renovó hasta 2026, con opción a tres años más. «Cuando llego al Levante, se interesan representantes por mí y me pregunto si, haciendo las cosas bien, puedo llegar al fútbol profesional. La renovación me dio un plus, me di cuenta que confiaban en mí. Empecé en pretemporada muy bien. Me preparé para estar al cien por cien. El año pasado fue un año de enseñanzas. Ahora tengo los conceptos». Recién estrenado con el primer equipo, quiere que el sueño continúe. «El año que viene tengo ficha del filial, pero sí que me gustaría hacer pretemporada con el primer equipo e ir compaginándolo». Su mensaje a la afición es claro: «Que sigan confiando, voy a seguir trabajando para marcar goles», finalizó.

Suscríbete para seguir leyendo