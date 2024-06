La explosión de Paco Cortés: de hacer pretemporada con el Juvenil A a debutar con el primer equipo

El futuro del Levante pasa por sacar recursos procedentes de la Ciudad Deportiva de Buñol, fuente de talento y de futbolistas hambrientos de triunfar con la elástica azulgrana. El Alcoraz fue testigo de dos nuevas apariciones en el ecosistema del fútbol profesional criados en la fábrica levantinista con ganas de defender los intereses de Orriols de manera digna. Paco Cortés y Lass Kourouma se sumaron a una lista en la que aparecen, entre otros, futbolistas como Andrés García, Xavi Grande y Jorge Cabello. Prueba de que la cantera está en condiciones de dar un paso al frente para sacar al Levante de los infiernos de Segunda División.

Sin embargo, el futbolista andaluz se encargó de hacer una carta de presentación digna de un fuera de serie. A sus 16 años de edad, el andaluz entró en el descanso, pidió el esférico en todo momento, fue descarado y se atrevió a encarar a sus contrincantes, dejando para la posteridad la jugada del partido: desafió a Blasco, le encaró y le hizo un túnel, con la lástima de que su finalización se fue rozando el palo. No obstante, su puesta en escena con los mayores no sorprendió a los entrenadores de la Ciudad Deportiva de Buñol. Tal y como apunta el entorno que está en el día a día del andaluz, quien llegó a Orriols en 2020 procedente del Macarena con 13 años, los contextos deportivos no alteran la fuerte personalidad del futbolista, que además destaca por ser un chico aplicado y que le da importancia a los estudios.

Importante en la consecución del título liguero del Juvenil A, Paco Cortés demostró en Huesca lo que ha hecho habitualmente en categorías inferiores. Su descaro y desparpajo han sido inalterables desde su aterrizaje en el Infantil A, pasando por el Cadete del Patacona y llegando a Juvenil B. La pretemporada del granadino arrancó con el A, sin expectativas de militar en el combinado de Euge Ribera, pero derribó la puerta por completo. No solo empezó siendo una pieza clave, sino que fue llamado por primera vez por la Selección Española sub17 para disputar el Torneo Internacional de El Algarve y terminó acumulando titularidades con el filial, pasando por una merecida renovación hasta 2027 que refleja las esperanzas que tiene depositadas el Levante en sus servicios.

Paco, con la selección. / LUD

«Así entrena. Paco juega como cuando entrena con nosotros. Es un chico atrevido, que distingue bien, que es difícil a esa edad distinguir cuando tiene que jugar fácil y cuando tiene que ser peligroso. Él lo entiende muy bien y no es fácil, porque uno cuando sale quiere mostrarse en el medio campo, atrás y en ataque», aseguró Felipe Miñambres después de hacerle debutar en Huesca. Pese a haber llamado la atención de varios clubes no solo del panorama nacional, entre ellos el Barcelona, tal y como informó la Cadena COPE, sino también a nivel internacional, Paco Cortés es feliz en el Levante, siente al club desde lo más profundo de su corazón y se siente muy identificado con los valores que predica la entidad.