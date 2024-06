Álex Muñoz se despide con el reconocimiento y el cariño del Ciutat

Álex Muñoz ya es historia en el Levante. El alicantino comunicó a través de sus redes sociales que el próximo 30 de junio finalizará su contrato con el club levantinista, dos años después de recalar en el Ciutat de València con el objetivo de ascender a Primera sin éxito. Sin embargo, el ‘3’ se marcha con el cariño y el reconocimiento de una afición que agradeció su entrega, su compromiso y su desempeño a lo largo de dos temporadas en las que el defensor, además de compaginar sus dotes desde el centro de la defensa y desde el lateral, terminó luciendo el brazalete de capitán.

A poco más de un mes de cumplir los 30, Álex Muñoz se marcha del Levante para cumplir con el sueño que lleva persiguiendo desde que inició su carrera en el Hércules: jugar en Primera División. Será de la mano de Las Palmas, uniéndose al equipo de un ilustre en la historia del club granota como José Campaña, y pasando a ser futbolista de la máxima categoría del fútbol español a todos los efectos. No obstante, el valenciano se va con la espina de no haber seguido en una entidad con la que se siente más que identificado. «Quiero que sepáis que estoy muy orgulloso de haber vestido esta camiseta, ya que he podido comprobar la grandeza del club desde dentro», reza un comunicado cargado de agradecimiento al Levante.

«Me voy sintiendo que he crecido tanto a nivel profesional como a nivel personal y por eso os estaré eternamente agradecido». Además, tuvo palabras de cariño hacia la afición «Sois lo más grande de este club y sólo os pido que sigáis apoyando al Levante con ímpetu para devolverlo cuanto antes donde se merece. No lo dudéis nunca, me voy siendo un granota más para siempre y os echaré de menos a todos, os lo prometo», escribió.