Las administraciones empiezan a desmarcarse de la Fundación del Levante

La Fundación del Levante se encuentra en fase de reestructuración. Sus estatutos están en proceso de reforma y necesita saber cuáles serán sus compañeros de viaje. Con la garantía de que el FROG, la Delegación de Peñas y Veteranos seguirán de la mano junto al organismo en calidad de patronos institucionales, los focos apuntan en dirección a unas administraciones que, tal y como pudo saber Superdeporte, están a horas de desvincularse de la Fundación.

La Diputación, el Ayuntamiento de València y la FFCV tienen hasta las 23:59 de mañana 14 de junio para informar al Patronato sobre si quieren seguir formando parte de la Fundación del Levante, después de que la Generalitat renunciase a su permanencia como patrono hace un par de semanas mediante correo electrónico. Pese a ello, nada hace indicar que las restantes tengan voz y voto en el club levantinista mediante su organismo. Con no informar de la decisión será suficiente y ninguna está por la labor de continuar.

La FFCV y el Ayuntamiento no han asistido a las últimas reuniones y, de manera informal, comunicaron que la intención es abandonar el Patronato. Mismo caso sucede con la Diputación de València, ya que su nivel de implicación en cuanto a presencia en las citaciones ha disminuido en las últimas fechas, aunque haya seguido aportando dinero a los proyectos sociales de la Fundación, tal y como apunta el convenio que fue renovado en noviembre de 2023 y que está en activo desde hace casi 15 años. No obstante, a falta de confirmación oficial, no continuará como patrono de la Fundación mientras espera el visto bueno para marcharse definitivamente. Sin embargo, seguirá invirtiendo en el proyecto, de carácter social e inclusivo.

De esta forma, la Fundación se queda sin administraciones públicas en su Patronato, mientras que la Delegación de Peñas y el FROG trabajan en una reforma de los estatutos. La primera contó con la Diputación en su plan de reestructuración, pero, probablemente, tendrá que modificar su hoja de ruta. No obstante, la segunda no contó con ninguna administración pública.