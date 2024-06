Iborra y Morales: cuestión de Estado

Con Unai Elgezabal firmado, y Buba Sangare vendido a la AS Roma, el Levante da el pistoletazo de salida a un mercado de fichajes donde la prioridad será reinventar una plantilla que, más allá de sus altas y bajas, debe ser candidata al ascenso a Primera División. La elección de Julián Calero y, sobre todo, su puesta en escena han levantado los ánimos de una afición que seguirá animando a lo largo de la 24/25 a pesar de la decepción que supuso no entrar en promoción. Pero, independientemente de los movimientos que se produzcan en las oficinas de Orriols, en el levantinismo es vox populi el deseo de Vicente Iborra, según informó en exclusiva a Superdeporte días antes de disputar la final de la Conference League, de volver a enfundarse la elástica granota un año después de que LaLiga no le dejase repetir estancia debido a sus límites salariales. Sin embargo, José Luis Morales, entre las discrepancias de los que consideran su salida al Villarreal como una traición, después de prometer continuar en el Levante en caso de descenso, ha trasladado al club levantinista su voluntad de volver a Orriols. Ambos quieren ayudar y devolver al club a la élite del fútbol español.

Tanto el centrocampista como el atacante se encuentran sujetos al artículo 41 del control económico de la competición. El mismo asegura que si un jugador de 37 años o más empieza el torneo con esa edad, su valor corresponderá a lo que acuerden el club y el futbolista en términos salariales, siempre y cuando no proceda de una de las cinco grandes ligas europeas: España, Inglaterra, Alemania, Italia y Francia. No obstante, la cláusula no tendrá efecto si, en su último destino, participó en competición europea. Vicente Iborra, que cumplió 36 en el mes de enero, casa con la última condición a pesar de haberse marchado al Olympiacos griego con tal de esquivar los parámetros de LaLiga. Y aunque podría cobrar lo mínimo permitido en Segunda División, en el fair-play computaría según el valor que le asignaría el torneo, que dependerá, en gran parte, de lo que cobró en Olympiacos. Un escenario al que el eterno ‘10’ ya mostró su desacuerdo en SUPER tras lo sucedido el pasado año. «Me dolió porque ves que eres mercancía, que te ponen un valor y que te etiquetan. No piensan en tus sentimientos, ni en lo que quieres o puedes hacer por un club», aseguró, horas antes de la final de la Conference League, en Superdeporte.

En el caso de José Luis Morales, el atacante, a poco menos de dos semanas para finalizar contrato con el Villarreal, arrancará la temporada 24/25 con los denominados 37 años que permiten huir de los valores que marca LaLiga, pero al proceder de un club integrante del organismo en cuestión, no se le permitiría percibir un salario mínimo en Segunda División, al igual que su valor sería marcado por la competición. En La Cerámica, después de rechazar un contrato de renovación del Levante de 1,2 millones de euros, percibió 2,5 ‘kilos’ por cada una de las dos temporadas firmadas (cinco en total). Además, también compitió en Europa después de un año en el que, entre todas las competiciones, disputó 38 partidos y marcó un total de 10 dianas. Cifras que LaLiga tendrá en cuenta a la hora de confirmar su valor de mercado. A la espera de que se marque un fair-play que será prácticamente calcado al del pasado curso, el club tiene más que asumido que tiene que vender futbolistas para cuadrar números. Buba, sin embargo, no computará al no ser futbolista del primer equipo. Mientras Iborra puede tener más facilidades, pese a algún detalle que pueda jugar en su contra a la hora de abordar su regreso, Morales podría tener más trabas. No en vano, el Levante tiene la intención de contar con los dos futbolistas.