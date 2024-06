LaLiga facilita el regreso de Morales al Levante tasándolo en medio millón de euros

Los despachos del Ciutat de Valencia viven días frenéticos desde que terminó la temporada para el Levante UD. La contratación de Julián Calero como nuevo entrenador, las primeras despedidas de los futbolistas que han hecho las maletas y el refuerzo de Unai Elgezabal han marcado la actualidad de mercado hasta el momento en el conjunto granota. Ahora, todos los focos recaen en el caso José Luis Morales y su regreso a Orriols. Los últimos días han sido clave para que la operación con el comandante llegue a buen puerto, y es que LaLiga ha levantado el pie en su política restrictiva del fair-play financiero y ha facilitado el fichaje del atacante por el Levante tasando al futbolista en medio millon de euros, a pesar de que su valor de mercado, según el portan especializado ‘transfermarkt’, es de 1,5 ‘kilos’ tal y como informó la SER y confirmó SUPER.

Morales anunció su vuelta al Levante el día de su boda y la confirmación llega apenas 24 horas después. De esta forma, el futbolista madrileño, que ya defendió la elástica granota durante ocho temporadas entre 2014 y 2022, cumplirá con su deseo de regresar y ayudar al equipo a lograr el tan ansiado ascenso a Primera que se ha resistido en las dos últimas campañas. Y lo hace tras una corta etapa en el Villarreal con luces y sombras en la que ha terminado anotando 25 goles y ha tenido la oportudad de estrenarse en competición europea. Según adelanta la 'COPE', Morales ha firmado por dos temporadas más una opcional.

Final feliz para el futbolista y también para el Levante UD. Para José Danvila, máximo accionista de la entidad, era una propiedad contar con el atacante de 36 años en el proyecto de la próxima temporada y va a cumplir uno de los grandes objetivos del verano. Morales no cobrará el salario mínimo, pero sí por encima de las cantidades mínimas para competir a la espera de que entre en el fairplay. Los siguientes pasos en la hoja de ruta están claros: para el Levante la prioridad ahora es seguir vendiendo y rebajar la masa salarial de la plantilla, como viene siendo habitual en los últimos periodos estivales.

Próximo objetivo: Iborra

Tras el 'no' de LaLiga a la continuidad de Iborra hace aproximadamente un año, el Levante consigue esquivar ahora las restricciones del fairplay financiero, aunque cierto es que los dos casos no son idénticos porque al centrocampista de Montcada todavía le quedaba un año de contrato con el Villarreal y el comandante aterrizará en Orriols como agente libre. En cualquier caso, Iborra sigue siendo otro de los grandes objetivos del mercado. El eterno '10' ha manifestado y no pocas veces que su máxima ilusión es regresar y la entidad sigue trabajando en que así sea.