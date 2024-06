Morales asfixia el fair-play

El regreso de José Luis Morales al Levante, a la espera de que sea anunciado de manera oficial por el club, generó un terremoto en el levantinismo y una gran cantidad de reacciones entre una afición dividida con su vuelta. Mientras un sector recuerda su rendimiento durante ocho temporadas y cree que mostrará el mismo nivel, mostrándose partidario de que se enfunde nuevamente la camiseta del equipo granota, otro está en contra de ver otra vez al delantero en Orriols después que marcharse al Villarreal tras declarar que «no» se le pasaría «por la cabeza» salir el Levante «en caso de descenso». No obstante, el jugador nacido en Madrid tiene un principio de acuerdo con el club para cumplir su deseo de retirarse en el Ciutat de València, correspondiente a dos temporadas más una opcional, tal y como informó SER Deportivos Valencia.

Sin embargo, los dos años de contrato apuntan a ser un problema en un fair-play financiero que, a la espera de la oficialidad de LaLiga, estará otra vez excedido, según indican fuentes internas del club. El Levante no esperó recibir el valor sobre el que tasó la competición liguera a Morales (570.000) y sus cantidades fueron recibidas como agua de mayo para una entidad que suspiró por sus servicios. No en vano, sus dos años de contrato, tal y como pudo saber Superdeporte, consumirán algo más de un millón de euros, obligando al Levante a vender por alrededor de cinco ‘kilos’ para introducir en su fair-play a José Luis Morales y poder inscribirlo en la competición de Segunda. Un escenario que el club deberá solventar haciendo ingeniería financiera: vender a cambio de 5 millones aproximadamente… para hacerle hueco a José Luis Morales.

Independientemente de las cantidades, la estrategia del Levante es traspasar y deshacerse de salarios altos para reconfigurar un equipo que vuelva a ser candidata para subir a Primera División. Después de la incorporación de Unai Elgezabal, José Luis Morales apunta a ser el siguiente a pesar de que no entre en los planes de la dirección deportiva. Felipe Miñambres tiene una serie de nombres a los que hacer frente para confeccionar un Levante competitivo dentro de los márgenes salariales, pero el ex del Villarreal no aparece en las listas. Sin embargo, José Danvila es quien valida su fichaje al creer que puede ser una pieza diferencia en la punta de lanza granota, además de cumplir con su deseo de adquirir los servicios del futbolista madrileño.

José Luis Morales, celebrando un gol con el Villarreal / EFE

Danvila, sobre el fichaje Morales

«Cada uno tendría una versión distinta de los hechos, por lo que yo eso lo aparco. Me pongo hoy en el Levante, pasa este señor por la puerta de mi casa diciéndome que quiere volver, veo que ha hecho 12 goles en Primera División y le digo: ‘no te preocupes, vas a estar en esta casa’. Este señor podría estar en Primera División cobrando tres veces de lo que podría cobrar aquí. Voy por el interés del Levante. Si traemos a un delantero que nos dará un valor añadido, que puede hacer muchos goles y que puede ser diferencial… Tengo que traer el activo que se me pone en bandeja. Si no, se me puede ir al de enfrente. Vamos a hacer todo lo posible para meter a los dos», dijo José Danvila en los micrófonos de Radio Marca hace aproximadamente dos semanas, haciendo referencia, también, a Iborra. Una leyenda del Levante que está a la espera también de recibir una llamada del club. Su deseo es ayudar independientemente del momento y de la circunstancia.