Buba Sangare viaja hoy a Italia para cerrar su traspaso a la AS Roma

El traspaso de Buba Sangare a la AS Roma está a punto de hacerse oficial, después de que ambos clubes, tal y como informó Superdeporte, cerrasen la operación en alrededor de 1’5 millones junto a un porcentaje de futura venta. Concretamente, 1'6 por el 85 por cien de sus derechos para el cuadro transalpino, según pudo saber este periódico posteriormente. El canterano levantinista viajará hoy a la capital de Italia y mañana se someterá a las pruebas médicas que permitan sellar su traspaso con la Loba para las próximas tres temporadas más dos opcionales. Una venta que servirá para recortar deuda, pero que no computará en el fair-play ya que el lateral derecho no tiene ficha del primer equipo.

Buba Sangare se irá del Levante dejando dinero en sus arcas y cerrando una etapa de seis años de formación en la factoría de Buñol. El talentoso jugador, tras despertar interés en muchos equipos europeos, se decanta por el proyecto de la Roma después de que De Rossi lo convenciese por vía telefónica. Una llamada que fue trascendental y que impulsó un acuerdo que se cerró en 1,6 ‘kilos’, pagos por objetivos y un porcentaje de futura venta. Cifras que benefician al Levante debido a que su cláusula de rescisión era de dos millones.

De esta forma, Buba no solo se va del club mediante un traspaso, sino que lo hace tras haberse convertido en el futbolista más joven en debutar con el primer equipo levantinista. Lo hizo el 6 de diciembre de 2023, en Copa del Rey frente al Amorebieta y partiendo desde la titularidad, dejando detalles de jugador talentoso y con mucha proyección. Además, se estrenó en LaLiga Hypermotion contra el Mirandés participando tres minutos, y un mes después, en el estreno de Miñambres como entrenador, jugó la totalidad del encuentro ante el Oviedo en el Carlos Tartiere. Estadísticas que, a sus 16 años, denotas unas capacidades futbolísticas que serán desarrolladas en la AS Roma.