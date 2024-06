Mismo precio por Iborra que por Morales

Vicente Iborra conoce el precio que le ha tasado LaLiga de forma oficial para regresar al Levante: 570.000 euros. La competición ha puesto el valor al futbolista teniendo en cuenta su participación en la Conference League, independientemente de su condición de campeón, pese a no proceder de una de las cinco grandes competiciones de Europa, habiendo realizado su movimiento de irse a Grecia de la mano de Olympiacos con tal de escapar de la normativa del organigrama futbolístico español. Los números son idénticos a los que LaLiga etiquetó a José Luis Morales, cifras sobre las que el campeonato nacional flexibilizó la posible vuelta del atacante a pesar de haber cobrado 2’5 millones tras dos temporadas con el Villarreal. Una disparidad de criterio por parte de LaLiga, pero que le da al Levante la posibilidad de trabajar para contar con ambos a la espera de los movimientos que realice en el mercado de fichajes.

El regreso de Iborra es un escenario que ansía el levantinismo y que el club valora de manera muy positiva. El deseo de todas las partes es cerrar su vuelta un año después de que su continuidad en el Ciutat de València se viese truncada por la normativa y límites salariales marcados por LaLiga. Un escenario que molestó al eterno capitán, ya que su intención fue regresar al Levante a toda costa a pesar de no conseguir el ascenso a Primera División. «Me dolió porque ves que eres mercancía, que te ponen un valor y que te etiquetan. No piensan en tus sentimientos, ni en lo que quieres o puedes hacer por un club. Cuando quieres estar al lado de un club, sobre todo en un mal momento, y no te dejan por ponerte un valor, duele más todavía. Son cosas que no se comprenden. Luego ves tantas palancas que no entiendes las reglas», dijo en SUPER. Sin embargo, el escenario es diferente. Por aquel momento, el ‘10’ tenía contrato con el Villarreal.

Independientemente del valor asignado por LaLiga, la voluntad de Vicente Iborra es enfundarse otra vez la zamarra granota cueste lo que cueste y a toda costa. Por su cabeza no pasa otra posibilidad y, ni mucho menos, contempla otro escenario que no sea el de pisar el templo de Orriols como local. Su único deseo es ayudar a devolver al club a Primera, y por su parte, pondrá todas las facilidades que dependan de él para firmar su vuelta al Levante. «Sí, quiero volver al Levante, no hace falta ni que lo preguntes», dijo, en Superdeporte, a pocas horas de afrontar la final de la Conference. Su deseo, no obstante, es idéntico un mes después. Y su intención será inalterable. De momento, está a la espera de que el Levante mueva ficha mientras que el valor asignado por LaLiga no le quita la esperanza.

Dos años para Morales

Por otro lado, el contrato con José Luis Morales ya está sobre la mesa, según anunció el pasado sábado SER Deportivos Valencia: dos temporadas, correspondientes hasta el 30 de junio de 2026, y una más de carácter opcional. Términos que han sido asignados después de que LaLiga flexibilizase sus condiciones y su normativa financiera para tasarlo con 570.000 de euros de valor. No en vano, tal y como informó SUPER en su edición impresa de ayer, el club, pese a que cumpla con su deseo de contar con el delantero tras finalizar contrato con el Villarreal, deberá acumular alrededor de cinco millones en ventas con tal de hacerle espacio y poder inscribirlo en la competición liguera. De momento, el Levante informó ayer mediante sus canales de comunicación la venta de Carlos Giménez al Atlético de Madrid B a cambio, tal y como indicó @twtulia, de 90.000 euros. Sumados a los 45.000 de Enric Franquesa tras su traspaso al Leganés, el Levante ya tiene en sus arcas 135.000 euros, aunque aún le queda mucho por liberar para llegar a los cinco millones en cuestión, ya que la venta de Buba Sangare a la Roma, al ser un jugador procedente de categorías inferiores, no computa.