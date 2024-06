Iborra se despide del Olympiacos y reitera su deseo de volver al Levante

El deseo de Vicente Iborra de regresar al Levante, con la única intención de ayudar y devolverlo a Primera División, es inalterable y aumenta con el transcurso de los días. Su intención es firme y pondrá todo de su parte para conseguirlo. El centrocampista ha dado un paso hacia adelante en su sueño de enfundarse la elástica levantinista tras rechazar la oferta de renovación del Olympiacos.

A pesar de la confianza mostrada por el equipo griego en los servicios del de Montcada, el corazón pesa más en su decisión de dejar El Pireo un año después de su aterrizaje, aunque lo hace después de haber sido partícipe de la conquista de la Conference League: el primer título europeo en la historia del club.

Ahora, su mente, y sus fuerzas, se encuentran en el Ciutat de València después de emitir un comunicado en sus redes sociales para oficializar su despedida de Olympiacos y de lanzar una auténtica declaración de intenciones: “como he transmitido al club, no es que no quiera seguir jugando para Olympiacos, es que ahora mi corazón me pide otra cosa”, dice un texto donde, indirectamente, expresa su ilusión por querer volver al Levante”, dice el comunicado.

De esta forma, Vicente Iborra se convierte en agente libre y está en disposición de firmar por cualquier otro club. A sus 36 años de edad, el centrocampista se siente con fuerzas y en condiciones de seguir aportando sus cualidades como centrocampista en cualquier medular del fútbol profesional, después de haber sido una pieza de gran consideración en el Olympiacos. Sin embargo, por su cabeza no pasa otra posibilidad que no sea la de volver al Levante y ayudar a devolverlo a la élite.