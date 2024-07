Oficial: Buba Sangaré, traspasado a la AS Roma

El Levante ha hecho oficial la venta de Buba Sangaré a la AS Roma. Tal y como adelantó SUPER, el traspaso se cerró a cambio de 1,6 millones de euros junto a un porcentaje de futura venta y el canterano, que pasó la semana pasada las pruebas médicas en el centro de entrenamiento de La Loba, firma por las próximas tres temporadas más dos opcionales. De esta forma, el club inicia el mes de julio ingresando dinero en sus arcas tras las salidas de Enric Franquesa y Carlos Giménez, aunque sus cantidades no computarán dentro de los márgenes del primer equipo.

El club oficializó la salida del futbolista más joven en debutar con los mayores: 16 años y cuatro meses. Sin embargo, el camino del prometedor lateral derecho en la fábrica de Buñol empezó hace seis y su desarrollo futbolístico le ha permitido dar el salto a uno de los clubes más atractivos del Viejo Continente. No obstante, el nacido en Elche quiso despedir de un club que seguirá “allá donde esté”. "El Levante me lo dio todo desde que llegué bien pequeñito. Seguiré al Levante desde allá donde esté. Cuando debuté en el Ciutat me emocioné mucho, no me esperaba debutar tan joven y tan pronto”, dijo Buba en su despedida.