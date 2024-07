"Vuelvo a la que considero mi casa, aunque no durante los dos últimos años"

José Luis Morales regresa al Levante de manera oficial. El club anunció la vuelta del atacante tras dos años en el Villarreal hasta 2025 con opción a una temporada más. El delantero emitió unas declaraciones en los canales del club levantinista en las que habló sobre su salida, su felicidad de volver a Orriols y su intención de conseguir el ascenso a Primera División. Sin embargo, no pidió disculpas a la afición por su salida después de unas declaraciones que “le han perseguido estos dos años”.

Otra vez en el Levante: Otra vez en la que considero mi casa, aunque no los dos últimos. Estoy incluso más nervioso ahora que cuando llegué. Tenía muchas ganas de estar aquí.

Salida: Mucha gente no lo entiende y soy consciente de ello. Dije unas palabras que me han perseguido mucho durante estos dos años desde que salí, pero el club estaba en una circunstancias, unas prioridades y un fairplay. Unos contratos que tenían que solucionar antes que una renovación mía, y en ese momento no me sentí valorando. Fue pasando el tiempo y al final uno tiene que ser consciente de qué manera puede ayudar al club que le ha dado todo. Creo que esa fue una manera, aunque la gente no lo entienda y que el club se sintiera liberado económica. Fue una decisión muy difícil, el Levante ha sido, es y será todo. Han sido dos años muy duros, muy largos, donde he intentado ayudar desde fuera. No es intención de buscar culpables, es momento de pensar en el presente y que el futuro sea igual de bonito que todos los años que estuve aquí.

Afición dolida: Lo entiendo. Evidentemente se puede compartir o no, pero es entendible. Entiendo que se me recordara esas palabras que dije tras el partido contra el Villarreal. En este mundo casi nunca se suele contar lo que hay detrás. Espero que de aquí en adelante, jugando y demostrando que esta es mi casa, la gente se olvide de todo lo que ha pasado.

¿Por qué volver?: Esas opciones eran más al inicio de mercado. Siempre me he mantenido al margen, pero le dije que quería volver. Es el único sitio en el que voy a ser feliz. Antes de valorar otra propuesta, vamos a sentarnos y a hablar con el Levante. Vuelvo para ayudar, pasa ser feliz y para llevar al Levante a donde se merece.